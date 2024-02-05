Украина вернула с ВОТ еще двух подростков

Еще двух девушек 15 и 16 лет удалось вернуть из оккупированной Херсонщины на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Снова на свободной земле. Наконец эти слова смогли сказать еще двое детей. Девочек 15 и 16 лет удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию - написал Прокудин.

По его словам, благодаря сотрудничеству семей девушек с организацией Save Ukraine, дети смогли выехать с временно оккупированной части Херсонщины.

"Сейчас и дети, и взрослые в безопасности. Им оказывают необходимую помощь", - подчеркнул Прокудин.

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