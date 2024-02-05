Украина вернула с ВОТ еще двух подростков
Киев • УНН
Еще две девочки в возрасте 15 и 16 лет были возвращены из оккупированной россией Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.
Еще двух девушек 15 и 16 лет удалось вернуть из оккупированной Херсонщины на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Снова на свободной земле. Наконец эти слова смогли сказать еще двое детей. Девочек 15 и 16 лет удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию
По его словам, благодаря сотрудничеству семей девушек с организацией Save Ukraine, дети смогли выехать с временно оккупированной части Херсонщины.
"Сейчас и дети, и взрослые в безопасности. Им оказывают необходимую помощь", - подчеркнул Прокудин.
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Украина вернула с ВОТ еще двух подростков
Еще две девочки в возрасте 15 и 16 лет были возвращены из оккупированной россией Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.
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