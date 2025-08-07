$41.610.07
Ексклюзив
11:55 • 11711 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
09:40 • 37963 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
09:15 • 54242 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 51395 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
06:56 • 34067 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 40006 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 53703 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55088 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 119240 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 69284 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД: цього разу - про залік трудового стажу

Київ • УНН

 • 3080 перегляди

Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради законопроєкт про денонсацію угоди СНД щодо взаємного зарахування трудового стажу працівників прокуратури. Це є черговим кроком до розриву з пострадянськими механізмами співпраці.

Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД: цього разу - про залік трудового стажу

Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради законопроєкт про денонсацію угоди в межах СНД, яка стосується взаємного зарахування трудового стажу працівників прокуратури між державами-учасницями. Це – черговий крок на шляху остаточного розриву з пострадянськими механізмами співпраці. Про це пише УНН, з посиланням на Тараса Мельничука, представника уряду у ВР.

Деталі

Україна продовжує системно виходити з угод, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД). Цього разу йдеться про Угоду про взаємний залік до загального трудового стажу та вислуги років у прокуратурах країн-учасниць СНД, підписану ще у 1998 році в москві.

Про відповідний законопроєкт повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Документ зареєстровано під номером 0333, і його ініціатором виступив сам Кабінет Міністрів.

У разі ухвалення, Україна офіційно припинить участь у правовому механізмі, який дозволяв залік трудового стажу прокурорських працівників між країнами СНД – механізмі, що був актуальним для періоду тісної інтеграції пострадянських держав, але став рудиментом у нинішніх геополітичних реаліях.

Вихід із цієї угоди є логічним продовженням політики відмежування України від організацій і договорів, пов’язаних із впливом рф. Раніше Україна вже вийшла з десятків подібних документів, зокрема у сфері економіки, юстиції, культури та оборони.

Нагадаємо

В травні Кабмін запропонував Верховній Раді ухвалити припинення дії трьох угод та однієї конвенції у взаєминах України з росією та СНД. Кабмін зареєстрував відповідні законопроєкти.

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітикаНовини Світу
Верховна Рада України
Україна