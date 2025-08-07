Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД: цього разу - про залік трудового стажу
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради законопроєкт про денонсацію угоди СНД щодо взаємного зарахування трудового стажу працівників прокуратури. Це є черговим кроком до розриву з пострадянськими механізмами співпраці.
Деталі
Україна продовжує системно виходити з угод, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД). Цього разу йдеться про Угоду про взаємний залік до загального трудового стажу та вислуги років у прокуратурах країн-учасниць СНД, підписану ще у 1998 році в москві.
Про відповідний законопроєкт повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Документ зареєстровано під номером 0333, і його ініціатором виступив сам Кабінет Міністрів.
У разі ухвалення, Україна офіційно припинить участь у правовому механізмі, який дозволяв залік трудового стажу прокурорських працівників між країнами СНД – механізмі, що був актуальним для періоду тісної інтеграції пострадянських держав, але став рудиментом у нинішніх геополітичних реаліях.
Вихід із цієї угоди є логічним продовженням політики відмежування України від організацій і договорів, пов’язаних із впливом рф. Раніше Україна вже вийшла з десятків подібних документів, зокрема у сфері економіки, юстиції, культури та оборони.
Нагадаємо
В травні Кабмін запропонував Верховній Раді ухвалити припинення дії трьох угод та однієї конвенції у взаєминах України з росією та СНД. Кабмін зареєстрував відповідні законопроєкти.