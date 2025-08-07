$41.610.07
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа

Киев • УНН

 • 2658 просмотра

Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект о денонсации соглашения СНГ о взаимном зачете трудового стажа работников прокуратуры. Это является очередным шагом к разрыву с постсоветскими механизмами сотрудничества.

Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа

Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект о денонсации соглашения в рамках СНГ, касающегося взаимного зачета трудового стажа работников прокуратуры между государствами-участниками. Это – очередной шаг на пути окончательного разрыва с постсоветскими механизмами сотрудничества. Об этом пишет УНН, со ссылкой на Тараса Мельничука, представителя правительства в ВР.

Детали

Украина продолжает системно выходить из соглашений, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). На этот раз речь идет о Соглашении о взаимном зачете в общий трудовой стаж и выслугу лет в прокуратурах стран-участниц СНГ, подписанном еще в 1998 году в москве.

О соответствующем законопроекте сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Документ зарегистрирован под номером 0333, и его инициатором выступил сам Кабинет Министров.

В случае принятия, Украина официально прекратит участие в правовом механизме, который позволял зачет трудового стажа прокурорских работников между странами СНГ – механизме, который был актуален для периода тесной интеграции постсоветских государств, но стал рудиментом в нынешних геополитических реалиях.

Выход из этого соглашения является логическим продолжением политики отмежевания Украины от организаций и договоров, связанных с влиянием рф. Ранее Украина уже вышла из десятков подобных документов, в частности в сфере экономики, юстиции, культуры и обороны.

Напомним

В мае Кабмин предложил Верховной Раде принять прекращение действия трех соглашений и одной конвенции во взаимоотношениях Украины с россией и СНГ. Кабмин зарегистрировал соответствующие законопроекты.

Лилия Подоляк

