Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект о денонсации соглашения в рамках СНГ, касающегося взаимного зачета трудового стажа работников прокуратуры между государствами-участниками. Это – очередной шаг на пути окончательного разрыва с постсоветскими механизмами сотрудничества. Об этом пишет УНН, со ссылкой на Тараса Мельничука, представителя правительства в ВР.
Детали
Украина продолжает системно выходить из соглашений, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). На этот раз речь идет о Соглашении о взаимном зачете в общий трудовой стаж и выслугу лет в прокуратурах стран-участниц СНГ, подписанном еще в 1998 году в москве.
О соответствующем законопроекте сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Документ зарегистрирован под номером 0333, и его инициатором выступил сам Кабинет Министров.
В случае принятия, Украина официально прекратит участие в правовом механизме, который позволял зачет трудового стажа прокурорских работников между странами СНГ – механизме, который был актуален для периода тесной интеграции постсоветских государств, но стал рудиментом в нынешних геополитических реалиях.
Выход из этого соглашения является логическим продолжением политики отмежевания Украины от организаций и договоров, связанных с влиянием рф. Ранее Украина уже вышла из десятков подобных документов, в частности в сфере экономики, юстиции, культуры и обороны.
Напомним
В мае Кабмин предложил Верховной Раде принять прекращение действия трех соглашений и одной конвенции во взаимоотношениях Украины с россией и СНГ. Кабмин зарегистрировал соответствующие законопроекты.