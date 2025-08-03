Україна планує отримати всю фінансову допомогу ЄС, передбачену на цей рік - міністр економіки

Україна планує відновити виконання програми реформ Європейського Союзу після того, як недотримання строків змусило ЄС скоротити обсяг фінансових виплат. Про це інформує видання Bloomberg з посиланням на заяву міністра економіки Олексія Соболєва, передає УНН.

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Україна планує отримати 12,5 мільярда євро за програмою Ukraine Facility — механізмом підтримки, який має на меті утримати економіку на плаву на четвертому році війни.

Ми плануємо виконати всі умови - повідомив Соболєв під час онлайн-пресконференції в суботу, 2 серпня.

Він пояснив, що це необхідно для того, щоб отримати повний обсяг допомоги.

Програму Ukraine Facility було схвалено у 2023 році, і тепер, за словами Соболєва, після двох років її слід оновити.

Ми проводимо перегляд у тісній співпраці з Єврокомісією, і зміни готуються вже останні три місяці. Сподіваємося, Єврокомісія схвалить їх до кінця вересня - сказав міністр.

Україна сильно залежить від фінансової підтримки західних партнерів, які ставлять умови: зокрема, Київ має здійснювати реформи, включно з антикорупційними заходами.

У липні президент Володимир Зеленський позбавив незалежності два антикорупційні органи, що викликало критику з боку міжнародних партнерів і призвело до перших масових протестів з 2022 року. Згодом Верховна Рада повернула незалежність цим установам.

ЄС має намір зменшити наступний транш на 1,5 мільярда євро, оскільки Україна в першому кварталі не виконала 3 з 16 необхідних умов для повної виплати у 4,5 мільярда. У червні Україна звернулась із проханням про часткову виплату у 3 мільярди євро, повідомив речник Єврокомісії.

Відтоді уряд виконав 2 із 3 пропущених показників і очікує отримати 1,1 мільярда євро після звітування про це Єврокомісії разом із поданням звітів про реформи за другий квартал.

Третя умова, яку ще не виконано, стосується відбору суддів до Вищого антикорупційного суду. За словами Соболєва, процедура, розроблена спільно з європейськими експертами, виявилася надто складною: з 25 суддів було обрано лише двох із 200 кандидатів. Уряд уже підготував новий законопроєкт, який має спростити процес.

Кількість показників, які Україна має виконати, зросла цього року з 36 до 51, додав міністр, зазначивши, що ухвалення певних законів у парламенті є складним завданням.

Україна хоче переглянути деякі вимоги, відклавши одні й пришвидшивши інші. У разі схвалення змін Єврокомісією, вони дозволять Україні виконати програму повністю та без порушення строків.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України 1 серпня проголосував за зміни до плану Ukraine Facility. Зміни стосуються перенесення термінів реформ, уточнення формулювань та коригування фінансування.