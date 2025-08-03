Украина планирует получить всю финансовую помощь ЕС, предусмотренную на этот год - министр экономики

Украина планирует возобновить выполнение программы реформ Европейского Союза после того, как несоблюдение сроков вынудило ЕС сократить объем финансовых выплат. Об этом информирует издание Bloomberg со ссылкой на заявление министра экономики Алексея Соболева, передает УНН.

Детали

Украина планирует получить 12,5 миллиарда евро по программе Ukraine Facility — механизму поддержки, который имеет целью удержать экономику на плаву на четвертом году войны.

Мы планируем выполнить все условия - сообщил Соболев во время онлайн-пресс-конференции в субботу, 2 августа.

Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы получить полный объем помощи.

Программа Ukraine Facility была одобрена в 2023 году, и теперь, по словам Соболева, после двух лет ее следует обновить.

Мы проводим пересмотр в тесном сотрудничестве с Еврокомиссией, и изменения готовятся уже последние три месяца. Надеемся, Еврокомиссия одобрит их до конца сентября - сказал министр.

Украина сильно зависит от финансовой поддержки западных партнеров, которые ставят условия: в частности, Киев должен осуществлять реформы, включая антикоррупционные меры.

В июле президент Владимир Зеленский лишил независимости два антикоррупционных органа, что вызвало критику со стороны международных партнеров и привело к первым массовым протестам с 2022 года. Впоследствии Верховная Рада вернула независимость этим учреждениям.

ЕС намерен уменьшить следующий транш на 1,5 миллиарда евро, поскольку Украина в первом квартале не выполнила 3 из 16 необходимых условий для полной выплаты в 4,5 миллиарда. В июне Украина обратилась с просьбой о частичной выплате в 3 миллиарда евро, сообщил представитель Еврокомиссии.

С тех пор правительство выполнило 2 из 3 пропущенных показателей и ожидает получить 1,1 миллиарда евро после отчета об этом Еврокомиссии вместе с представлением отчетов о реформах за второй квартал.

Третье условие, которое еще не выполнено, касается отбора судей в Высший антикоррупционный суд. По словам Соболева, процедура, разработанная совместно с европейскими экспертами, оказалась слишком сложной: из 25 судей было выбрано только двух из 200 кандидатов. Правительство уже подготовило новый законопроект, который должен упростить процесс.

Количество показателей, которые Украина должна выполнить, выросло в этом году с 36 до 51, добавил министр, отметив, что принятие определенных законов в парламенте является сложной задачей.

Украина хочет пересмотреть некоторые требования, отложив одни и ускорив другие. В случае одобрения изменений Еврокомиссией, они позволят Украине выполнить программу полностью и без нарушения сроков.

Напомним

Кабинет министров Украины 1 августа проголосовал за изменения в план Ukraine Facility. Изменения касаются переноса сроков реформ, уточнения формулировок и корректировки финансирования.