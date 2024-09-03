Україна планує максимальний перехід до планових графіків відключень "світла" - Міненерго
Київ • УНН
Заступник міністра енергетики повідомив про плани максимального переходу на планові графіки обмеження електроенергії. Мета - зробити відключення більш передбачуваними для споживачів, незважаючи на постійні обстріли енергосистеми.
З метою стабілізації роботи планується максимальний перехід в планові графіки обмеження електроенергії, щоб було зрозуміло для побутових споживачів плани відключень, прогнозні відключення. Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає УНН.
"На сьогодні найбільший фактор, який впливає на роботу енергосистеми це обстріли, постійні обстріли ворога, мета якого досягти повного блекауту. (...) По всій країні продовжують діяти графіки обмеження споживання електроенергії. В тих моментах, коли їх недостатньо для стабілізації - застосовуються аварійні відключення. Але з метою стабілізації роботи планується максимальний перехід в планові графіки обмеження електроенергії, щоб було зрозуміло для побутових споживачів плани відключень, прогнозні відключення", - сказав Колісник.
Нагадаємо
В Україні 4 вересня планують відключення електроенергії. Укренерго оприлюднило графік з однією та двома чергами відключень протягом доби, зазначивши можливість змін в обсягах обмежень.