Украина планирует максимальный переход к плановым графикам отключений "света" - Минэнерго

С целью стабилизации работы планируется максимальный переход в плановые графики ограничения электроэнергии, чтобы было понятно для бытовых потребителей планы отключений, прогнозные отключения. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, передает УНН.

"На сегодня самый большой фактор, который влияет на работу энергосистемы это обстрелы, постоянные обстрелы врага, цель которого достичь полного блэкаута. (...) По всей стране продолжают действовать графики ограничения потребления электроэнергии. В тех моментах, когда их недостаточно для стабилизации - применяются аварийные отключения. Но с целью стабилизации работы планируется максимальный переход в плановые графики ограничения электроэнергии, чтобы было понятно для бытовых потребителей планы отключений, прогнозные отключения", - сказал Колесник.

Напомним

В Украине 4 сентября планируют отключение электроэнергии. Укрэнерго обнародовало график с одной и двумя очередями отключений в течение суток, отметив возможность изменений в объемах ограничений.