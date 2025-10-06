Україна підтримує мирний план Трампа для припинення війни в Секторі Газа - МЗС

$41.230.05
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 12807 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 27535 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 27943 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 31371 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 60431 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 29912 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 37032 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 64648 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 76483 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 91807 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Навчальні центри переміщуються вглиб країни, далі від лінії фронту - Сирський6 жовтня, 11:59 • 11336 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 25589 перегляди
Найдешевший електрокар у Європі отримує збільшення потужності та акумулятор LFPPhoto14:03 • 7126 перегляди
Зниклих жінку та дитину знайшли мертвими у водоймі на Полтавщині: пошуки чоловіка триваютьPhoto14:59 • 5630 перегляди
Британія відреагувала на заяву Зеленського щодо використання її комплектуючих у російських дронах та ракетах 16:40 • 7678 перегляди
Публікації
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 25674 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 37152 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 60415 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 179058 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 107236 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Тейлор Свіфт
Джей Роберт Пріцкер
Україна
Нідерланди
Данія
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля18:42 • 1200 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 63318 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 59907 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 135501 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 67381 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Свіфт
WhatsApp
MIM-104 Patriot
IRIS-T

Україна підтримує мирний план Трампа для припинення війни в Секторі Газа - МЗС

Київ • УНН

 • 1208 перегляди

Україна підтримує дипломатичні зусилля, зокрема мирний план Президента США Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни в Секторі Газа. МЗС наголосило на трагічних наслідках атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року, яка призвела до масштабної ескалації насильства та гуманітарної кризи.

Україна підтримує мирний план Трампа для припинення війни в Секторі Газа - МЗС

Україна підтримує дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни в Секторі Газа, зокрема мирний план Президента США Дональда Трампа, та сподівається на його швидку реалізацію. Про це йдеться у коментарі МЗС до річниці нападу ХАМАС на Ізраїль, передає УНН.

Деталі

У МЗС наголосили, що 7 жовтня 2023 року став трагічною датою, коли жахлива атака ХАМАС проти Ізраїлю спричинила масштабну ескалацію насильства та довготривалу гуманітарну кризу. Відтоді регіон переживає безпрецедентні втрати: тисячі людей в Ізраїлі та Секторі Газа втратили життя, інші були змушені покинути свої домівки та зазнали невимовних страждань. Серед безневинних жертв цієї війни, на жаль, є й громадяни України.

Минулі два роки залишили глибокий слід у долях ізраїльського та палестинського народів. Водночас вони показали, що не можна дозволити звикання до війни, терору чи насильства. Найвищим пріоритетом має бути припинення страждань цивільних людей, повернення заручників до своїх родин та створення умов для довготривалого миру й стабільності 

- наголосили у дипвідомстві.

У МЗС наголосили, що Україна сподівається на швидку реалізацію мирного плану президента США Дональда Трампа, спрямованого на припинення війни в Секторі Газа.

Україна вітає і підтримує дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни в Секторі Газа, зокрема мирний план Президента США Дональда Трампа, та сподівається на його швидку реалізацію 

- резюмували у МЗС.

Вирішальні переговори між Ізраїлем та ХАМАС розпочалися в Єгипті - ЗМІ06.10.25, 18:01 • 2256 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Дональд Трамп
Сектор Газа
Україна