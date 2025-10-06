Україна підтримує мирний план Трампа для припинення війни в Секторі Газа - МЗС

Україна підтримує дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни в Секторі Газа, зокрема мирний план Президента США Дональда Трампа, та сподівається на його швидку реалізацію. Про це йдеться у коментарі МЗС до річниці нападу ХАМАС на Ізраїль, передає УНН.

Деталі

У МЗС наголосили, що 7 жовтня 2023 року став трагічною датою, коли жахлива атака ХАМАС проти Ізраїлю спричинила масштабну ескалацію насильства та довготривалу гуманітарну кризу. Відтоді регіон переживає безпрецедентні втрати: тисячі людей в Ізраїлі та Секторі Газа втратили життя, інші були змушені покинути свої домівки та зазнали невимовних страждань. Серед безневинних жертв цієї війни, на жаль, є й громадяни України.

Минулі два роки залишили глибокий слід у долях ізраїльського та палестинського народів. Водночас вони показали, що не можна дозволити звикання до війни, терору чи насильства. Найвищим пріоритетом має бути припинення страждань цивільних людей, повернення заручників до своїх родин та створення умов для довготривалого миру й стабільності - наголосили у дипвідомстві.

У МЗС наголосили, що Україна сподівається на швидку реалізацію мирного плану президента США Дональда Трампа, спрямованого на припинення війни в Секторі Газа.

Україна вітає і підтримує дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни в Секторі Газа, зокрема мирний план Президента США Дональда Трампа, та сподівається на його швидку реалізацію - резюмували у МЗС.

