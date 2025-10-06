$41.230.05
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 12614 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 27018 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 27564 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 31032 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 60001 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 29823 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 36953 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 64590 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 76441 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 91761 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Украина поддерживает мирный план Трампа для прекращения войны в Секторе Газа - МИД

Киев • УНН

 • 958 просмотра

Украина поддерживает дипломатические усилия, в частности мирный план Президента США Дональда Трампа, направленные на прекращение войны в Секторе Газа. МИД подчеркнул трагические последствия атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, которая привела к масштабной эскалации насилия и гуманитарному кризису.

Украина поддерживает мирный план Трампа для прекращения войны в Секторе Газа - МИД

Украина поддерживает дипломатические усилия, направленные на прекращение войны в Секторе Газа, в частности мирный план Президента США Дональда Трампа, и надеется на его скорейшую реализацию. Об этом говорится в комментарии МИД к годовщине нападения ХАМАС на Израиль, передает УНН.

Детали

В МИД подчеркнули, что 7 октября 2023 года стало трагической датой, когда ужасная атака ХАМАС против Израиля вызвала масштабную эскалацию насилия и долговременный гуманитарный кризис. С тех пор регион переживает беспрецедентные потери: тысячи людей в Израиле и Секторе Газа потеряли жизни, другие были вынуждены покинуть свои дома и испытали невыразимые страдания. Среди невинных жертв этой войны, к сожалению, есть и граждане Украины.

Прошедшие два года оставили глубокий след в судьбах израильского и палестинского народов. В то же время они показали, что нельзя позволить привыкания к войне, террору или насилию. Высшим приоритетом должно быть прекращение страданий гражданских людей, возвращение заложников к своим семьям и создание условий для долговременного мира и стабильности

- подчеркнули в дипведомстве.

В МИД подчеркнули, что Украина надеется на скорейшую реализацию мирного плана президента США Дональда Трампа, направленного на прекращение войны в Секторе Газа.

Украина приветствует и поддерживает дипломатические усилия, направленные на прекращение войны в Секторе Газа, в частности мирный план Президента США Дональда Трампа, и надеется на его скорейшую реализацию

- резюмировали в МИД.

Решающие переговоры между Израилем и ХАМАС начались в Египте - СМИ06.10.25, 18:01 • 2180 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Сектор Газа
Украина