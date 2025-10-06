Украина поддерживает мирный план Трампа для прекращения войны в Секторе Газа - МИД

Украина поддерживает дипломатические усилия, направленные на прекращение войны в Секторе Газа, в частности мирный план Президента США Дональда Трампа, и надеется на его скорейшую реализацию. Об этом говорится в комментарии МИД к годовщине нападения ХАМАС на Израиль, передает УНН.

В МИД подчеркнули, что 7 октября 2023 года стало трагической датой, когда ужасная атака ХАМАС против Израиля вызвала масштабную эскалацию насилия и долговременный гуманитарный кризис. С тех пор регион переживает беспрецедентные потери: тысячи людей в Израиле и Секторе Газа потеряли жизни, другие были вынуждены покинуть свои дома и испытали невыразимые страдания. Среди невинных жертв этой войны, к сожалению, есть и граждане Украины.

Прошедшие два года оставили глубокий след в судьбах израильского и палестинского народов. В то же время они показали, что нельзя позволить привыкания к войне, террору или насилию. Высшим приоритетом должно быть прекращение страданий гражданских людей, возвращение заложников к своим семьям и создание условий для долговременного мира и стабильности