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Україна отримала критично важливий дифтерійний антитоксин: що варто знати

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МОЗ отримало 249 ампул дифтерійного антитоксину від ВООЗ та розподілило їх між регіонами. Препарат критично важливий для запобігання небезпечним ураженням під час лікування дифтерії.

Україна отримала 249 ампул дифтерійного антитоксину, його доставили до всіх регіонів, повідомили у вівторок у Міністерстві охорони здоров’я, пише УНН.

Деталі

Препарат отримано в межах співпраці МОЗ України та Всесвітньої організації охорони здоров’я. Він має критичне значення для запобігання небезпечним для життя ураженням верхніх дихальних шляхів, серцевої та нервової систем під час лікування.

У разі відсутності щеплення чи відмови від вакцинації проти дифтерії важкість захворювання буде відігравати ключову роль. Антитоксин не лікує інфекцію, але є ключовим засобом для запобігання токсичним ураженням організму під час лікування пацієнтів у медзакладах

- сказав заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Розподіл, враховуючи потребу регіонів у дифтерійному антитоксині, як вказано, проводили фахівці Центру громадського здоровʼя МОЗ України.

Доповнення

Для профілактики та захисту імунітету в Україні рекомендована вакцинація проти дифтерії. Щеплення проводять безплатно дітям і дорослим згідно з Національним календарем щеплень. Після останнього щеплення за календарем у 16 років - кожні 10 років дорослим рекомендована ревакцинація. Так, першу ревакцинацію проводять у 26 років і далі що 10 років. Наразі вакцина є в усіх регіонах країни. Вакцинація - безплатна, зробити її можна у пунктах щеплень у лікарнях, записавшись у сімейного лікаря. 

Довідково

Дифтерія - гостра інфекційна хвороба, яка вражає переважно слизові оболонки верхніх дихальних шляхів та шкіру, утворюючи характерні плівки, які можуть викликати серйозні ускладнення. Передається повітряно-крапельним шляхом. Інкубаційний період хвороби - 3-10 днів. Бактерія потрапляє в організм людини в дихальні шляхи, де починає виділяти токсин, який потрапляє у кров і вражає різні органи, найчастіше - серце, нервову систему та нирки. Навіть попри своєчасне лікування близько 20% невакцинованих хворих помирають.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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