Україна отримала критично важливий дифтерійний антитоксин: що варто знати

Україна отримала 249 ампул дифтерійного антитоксину, його доставили до всіх регіонів, повідомили у вівторок у Міністерстві охорони здоров’я, пише УНН.

Деталі

Препарат отримано в межах співпраці МОЗ України та Всесвітньої організації охорони здоров’я. Він має критичне значення для запобігання небезпечним для життя ураженням верхніх дихальних шляхів, серцевої та нервової систем під час лікування.

У разі відсутності щеплення чи відмови від вакцинації проти дифтерії важкість захворювання буде відігравати ключову роль. Антитоксин не лікує інфекцію, але є ключовим засобом для запобігання токсичним ураженням організму під час лікування пацієнтів у медзакладах - сказав заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Розподіл, враховуючи потребу регіонів у дифтерійному антитоксині, як вказано, проводили фахівці Центру громадського здоровʼя МОЗ України.

Доповнення

Для профілактики та захисту імунітету в Україні рекомендована вакцинація проти дифтерії. Щеплення проводять безплатно дітям і дорослим згідно з Національним календарем щеплень. Після останнього щеплення за календарем у 16 років - кожні 10 років дорослим рекомендована ревакцинація. Так, першу ревакцинацію проводять у 26 років і далі що 10 років. Наразі вакцина є в усіх регіонах країни. Вакцинація - безплатна, зробити її можна у пунктах щеплень у лікарнях, записавшись у сімейного лікаря.

Довідково

Дифтерія - гостра інфекційна хвороба, яка вражає переважно слизові оболонки верхніх дихальних шляхів та шкіру, утворюючи характерні плівки, які можуть викликати серйозні ускладнення. Передається повітряно-крапельним шляхом. Інкубаційний період хвороби - 3-10 днів. Бактерія потрапляє в організм людини в дихальні шляхи, де починає виділяти токсин, який потрапляє у кров і вражає різні органи, найчастіше - серце, нервову систему та нирки. Навіть попри своєчасне лікування близько 20% невакцинованих хворих помирають.