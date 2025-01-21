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Украина получила жизненно важный дифтерийный антитоксин: что стоит знать

Киев  •  УНН

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Минздрав получил 249 ампул дифтерийного антитоксина от ВОЗ и распределил их между регионами. Препарат критически важен для предотвращения опасных поражений во время лечения дифтерии.

Украина получила 249 ампул дифтерийного антитоксина, его доставили во все регионы, сообщили во вторник в Министерстве здравоохранения, пишет УНН.

Детали

Препарат получен в рамках сотрудничества Минздрава Украины и Всемирной организации здравоохранения. Он имеет критическое значение для предотвращения опасных для жизни поражений верхних дыхательных путей, сердечной и нервной систем во время лечения.

В случае отсутствия прививки или отказа от вакцинации против дифтерии тяжесть заболевания будет играть ключевую роль. Антитоксин не лечит инфекцию, но является ключевым средством для предотвращения токсических поражений организма при лечении пациентов в медучреждениях

- сказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Распределение, учитывая потребность регионов в дифтерийном антитоксине, как указано, проводили специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Дополнение

Для профилактики и защиты иммунитета в Украине рекомендована вакцинация против дифтерии. Прививки проводят бесплатно детям и взрослым согласно Национальному календарю прививок. После последней прививки по календарю в 16 лет - каждые 10 лет взрослым рекомендована ревакцинация. Так, первую ревакцинацию проводят в 26 лет и далее каждые 10 лет. Сейчас вакцина есть во всех регионах страны. Вакцинация - бесплатная, сделать ее можно в пунктах прививок в больницах, записавшись у семейного врача. 

Справочно

Дифтерия - острая инфекционная болезнь, которая поражает преимущественно слизистые оболочки верхних дыхательных путей и кожу, образуя характерные пленки, которые могут вызвать серьезные осложнения. Передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период болезни - 3-10 дней. Бактерия попадает в организм человека в дыхательные пути, где начинает выделять токсин, который попадает в кровь и поражает различные органы, чаще всего - сердце, нервную систему и почки. Даже несмотря на своевременное лечение около 20% невакцинированных больных умирают.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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