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Україна отримала 23 нові автомобілі швидкої допомоги від ВООЗ

Україна отримала 23 нові автомобілі швидкої допомоги від ВООЗ

Київ • УНН

 • 12048 перегляди

ВООЗ передала Україні 23 автомобілі швидкої допомоги за підтримки USAID та уряду Німеччини. Машини оснащені необхідним обладнанням і розподілені між регіональними центрами екстреної медичної допомоги.

Україна отримала 23 автомобілі швидкої допомоги від ВООЗ за підтримки USAID та уряду Німеччини. Автівки вже розподілені між регіональними центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Деталі

У відомстві розповіли, що спроєктовані як мобільні відділення інтенсивної терапії, ці автомобілі використовуватимуться для надання необхідної допомоги пацієнтам, які потребують додаткових заходів підтримки життя під час транспортування до лікарень та між ними.

Зазначається, що "швидкі" типу C оснащені необхідними засобами життєзабезпечення, зокрема:

  • дефібриляторами-моніторами, 
  • апаратами штучної вентиляції легенів пацієнта, 
  • обладнанням для подачі медичного кисню, 
  • інфузійними насосами, апаратами ЕКГ, 
  • ношами та травматологічним обладнанням, що дозволяють транспортувати важкопоранених пацієнтів до медичних закладів.

Отримали 23 автомобілі швидкої допомоги від ВООЗ за підтримки USAID та уряду Німеччини. Автомобілі вже розподілені між регіональними центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, включаючи Запорізьку, Донецьку, Харківську, Дніпропетровську, Одеську, Сумську та інші області

- резюмували в МОЗ. 

Нагадаємо

У 10 областях України запровадили "мобільні аптеки", охопивши майже 600 населених пунктів. Ці пересувні аптечні пункти працюють у сільській місцевості та на прифронтових територіях, де обмежений доступ до ліків.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоЗдоров'я

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