Україна отримала 23 нові автомобілі швидкої допомоги від ВООЗ

Україна отримала 23 автомобілі швидкої допомоги від ВООЗ за підтримки USAID та уряду Німеччини. Автівки вже розподілені між регіональними центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

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У відомстві розповіли, що спроєктовані як мобільні відділення інтенсивної терапії, ці автомобілі використовуватимуться для надання необхідної допомоги пацієнтам, які потребують додаткових заходів підтримки життя під час транспортування до лікарень та між ними.

Зазначається, що "швидкі" типу C оснащені необхідними засобами життєзабезпечення, зокрема:

Отримали 23 автомобілі швидкої допомоги від ВООЗ за підтримки USAID та уряду Німеччини. Автомобілі вже розподілені між регіональними центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, включаючи Запорізьку, Донецьку, Харківську, Дніпропетровську, Одеську, Сумську та інші області