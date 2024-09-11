Украина получила 23 новых автомобиля скорой помощи от ВОЗ

Украина получила 23 автомобиля скорой помощи от ВОЗ при поддержке USAID и правительства Германии. Машины уже распределены между региональными центрами экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Детали

В ведомстве рассказали, что спроектированы как мобильные отделения интенсивной терапии, эти автомобили будут использоваться для оказания необходимой помощи пациентам, которые нуждаются в дополнительных мерах поддержки жизни во время транспортировки в больницы и между ними.

Отмечается, что «скорые» типа C оснащены необходимыми средствами жизнеобеспечения, в частности:

дефибрилляторами-мониторами,

аппаратами искусственной вентиляции легких пациента,

оборудованием для подачи медицинского кислорода,

инфузионными насосами, аппаратами ЭКГ,

носилками и травматологическим оборудованием, позволяющим транспортировать тяжелораненых пациентов в медицинские учреждения.

Получили 23 автомобиля скорой помощи от ВОЗ при поддержке USAID и правительства Германии. Автомобили уже распределены между региональными центрами экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, включая Запорожскую, Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Сумскую и другие области - резюмировали в Минздраве.

Напомним,

В 10 областях Украины ввели «мобильные аптеки», охватив почти 600 населенных пунктов. Эти передвижные аптечные пункты работают в сельской местности и на прифронтовых территориях, где ограничен доступ к лекарствам.