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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина получила 23 новых автомобиля скорой помощи от ВОЗ

Украина получила 23 новых автомобиля скорой помощи от ВОЗ

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 12:15  •  546 просмотра

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ВОЗ передала Украине 23 автомобиля скорой помощи при поддержке USAID и правительства Германии. Машины оснащены необходимым оборудованием и распределены между региональными центрами экстренной медицинской помощи.

Украина получила 23 автомобиля скорой помощи от ВОЗ при поддержке USAID и правительства Германии. Машины уже распределены между региональными центрами экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Детали

В ведомстве рассказали, что спроектированы как мобильные отделения интенсивной терапии, эти автомобили будут использоваться для оказания необходимой помощи пациентам, которые нуждаются в дополнительных мерах поддержки жизни во время транспортировки в больницы и между ними.

Отмечается, что «скорые» типа C оснащены необходимыми средствами жизнеобеспечения, в частности:

  • дефибрилляторами-мониторами, 
  • аппаратами искусственной вентиляции легких пациента, 
  • оборудованием для подачи медицинского кислорода, 
  • инфузионными насосами, аппаратами ЭКГ, 
  • носилками и травматологическим оборудованием, позволяющим транспортировать тяжелораненых пациентов в медицинские учреждения.

Получили 23 автомобиля скорой помощи от ВОЗ при поддержке USAID и правительства Германии. Автомобили уже распределены между региональными центрами экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, включая Запорожскую, Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Сумскую и другие области

- резюмировали в Минздраве. 

Напомним,

В 10 областях Украины ввели «мобильные аптеки», охватив почти 600 населенных пунктов. Эти передвижные аптечные пункты работают в сельской местности и на прифронтовых территориях, где ограничен доступ к лекарствам.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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