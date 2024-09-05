МОЗ: 600 населених пунктів України забезпечені "мобільними аптеками"
Київ • УНН
Уряд та МОЗ запровадили "мобільні аптеки" у 10 областях України, охопивши майже 600 населених пунктів. Ці пересувні аптечні пункти працюють у сільській місцевості та на прифронтових територіях, де обмежений доступ до ліків.
З початку року Уряд та МОЗ України запровадили "мобільні аптеки", які вже функціонують у 10 областях, охоплюючи майже 600 населених пунктів. Про це сказав заступник міністра охорони здоровʼя Сергій Дубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Вже з початку року Уряд та МОЗ запровадив "мобільні аптеки" і вже в 10 областях України, а це майже 600 населених пунктів функціонують мобільні аптечні пункти
Він розповів, що у мобільних аптеках можна придати рецептурні та безрецептурні препарати.
Нагадаємо
Мобільні аптеки дозволили відкривати у сільській місцевості, де відсутні аптечні пункти, а у мешканців – обмежений доступ до лікарських засобів.
Також, на період воєнного стану, такі пересувні аптечні пункти зможуть працювати на прифронтових територіях та у зонах надзвичайних ситуацій, де наразі суттєво зруйнована медична інфраструктура