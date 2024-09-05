МИНЗДРАВ: 600 населенных пунктов Украины обеспечены «мобильными аптеками»
Киев • УНН
Правительство и Минздрав ввели «мобильные аптеки» в 10 областях Украины, охватив почти 600 населенных пунктов. Эти передвижные аптечные пункты работают в сельской местности и на прифронтовых территориях, где ограничен доступ к лекарствам.
С начала года Правительство и Минздрав Украины ввели "мобильные аптеки", которые уже функционируют в 10 областях, охватывая почти 600 населенных пунктов. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Сергей Дубов в эфире телемарафона, передает УНН.
Уже с начала года Правительство и Минздрав ввел "мобильные аптеки" и уже в 10 областях Украины, а это почти 600 населенных пунктов функционируют мобильные аптечные пункты
Он рассказал, что в мобильных аптеках можно придать рецептурные и безрецептурные препараты.
Напомним
Мобильные аптеки позволили открывать в сельской местности, где отсутствуют аптечные пункты, а у жителей - ограниченный доступ к лекарственным средствам.
Также, на период военного положения, такие передвижные аптечные пункты смогут работать на прифронтовых территориях и в зонах чрезвычайных ситуаций, где сейчас существенно разрушена медицинская инфраструктура