Україна очікує на дозвіл Британії завдавати удари далекобійною зброєю по військових цілях в рф - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр Шмигаль зустрівся з главою МЗС Британії Ламмі. Україна очікує дозволу на удари по рф та 50 млрд $ з заморожених активів. Британія надасть 3 млрд £ щорічної військової допомоги.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві з державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі. Шмигаль заявив, що Україна очікує від Британії дозволу на використання далекобійної зброї для ударів по території рф та отримання 50 млрд доларів від заморожених російських активів до кінця цього року. Про це український прем'єр написав у Telegram, передає УНН.
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Шмигаль подякував Ламмі за новий пакет військової підтримки на суму 162 млн фунтів, який оголосила Британія минулого тижня, а також за виділення 30 млн фунтів на підтримку української енергетики.
Велика Британія також продовжить надавати військову підтримку в розмірі 3 млрд фунтів на рік стільки, скільки буде потрібно
Прем'єр наголосив, що Україна очікує на дозвіл Великої Британії завдавати удари далекобійною зброєю по військових цілях на території нашого ворога. Окремо, за його словами, проговорили забезпечення України системами ППО.
Також говорили про ситуацію в енергетиці й те, як партнери можуть допомогти Україні в цьому напрямку.
Завдяки підтримці партнерів ми відновлюємо знищене росією та розбудовуємо децентралізовану генерацію. Британія допомагатиме в цьому напрямку
Також прем'єр акцентував увагу на 50 млрд доларів прибутків від заморожених російських активів, які G7 передасть Україні. За його словами, Україна розраховує отримати кошти до кінця цього року.
Британія підтримує удари Storm Shadow по рф, але не буде публічно закликати до цього - The Telegraph28.08.24, 11:29 • 27817 переглядiв