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Британія підтримує удари Storm Shadow по рф, але не буде публічно закликати до цього - The Telegraph

Київ • УНН

 • 27818 перегляди

Велика Британія підтримує використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по території росії. Однак не буде публічно закликати до цього через побоювання спровокувати сварку зі США.

Велика Британія підтримує використання Києвом ракет Storm Shadow для ударів по території росії, але не буде публічно закликати до цього кроку через побоювання, що це спровокує сварку зі США, повідомляє британська газета Telegraph, передає УНН

За відомостями The Telegraph, Велика Британія не зверталася до США з офіційним проханням дозволити Україні використовувати ракети на території росії. При цьому США ясно дали зрозуміти, що стурбовані цим кроком.

Джерело в Білому домі повідомило The Telegraph, що адміністрація Байдена побоюється, що їхнє використання, навіть без схвалення США, може призвести до ескалації ситуації та втягування американських військ у конфлікт.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер,  як припускають, не хоче провокувати сварку з цього питання і, як кажуть, дотримується "консультативного підходу" до переговорів зі США з цього питання після попередніх дипломатичних розбіжносте.

Джерело з Вайттголлу  сказало: "Ми хочемо вести дискусії з союзниками з таких питань, а не прагнути до того, щоб накинутися і зробити це".

Нагадаємо 

Президент Зеленський заявляв, що Британія уповільнила темпи підтримки України, особливо щодо далекобійної зброї. Україна посилить дипломатичну роботу для отримання сміливих рішень від партнерів.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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