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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британия поддерживает удары Storm Shadow по рф, но не будет публично призывать к этому - The Telegraph

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 08:29  •  11455 просмотра

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Великобритания поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по территории России. Однако не будет публично призывать к этому из-за опасений спровоцировать ссору с США.

Великобритания поддерживает использование Киевом ракет Storm Shadow для ударов по территории россии, но не будет публично призывать к этому шагу из-за опасений, что это спровоцирует ссору с США, сообщает британская газета Telegraph, передает УНН

По сведениям The Telegraph, Великобритания не обращалась к США с официальной просьбой разрешить Украине использовать ракеты на территории россии. При этом США ясно дали понять, что обеспокоены этим шагом.

Источник в Белом доме сообщил The Telegraph, что администрация Байдена опасается, что их использование, даже без одобрения США, может привести к эскалации ситуации и втягиванию американских войск в конфликт.

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер,  как предполагают, не хочет провоцировать ссору по этому вопросу и, как говорят, придерживается "консультативного подхода" к переговорам с США по этому вопросу после предыдущих дипломатических разногласий.

Источник из Уайттголла  сказал: "Мы хотим вести дискуссии с союзниками по таким вопросам, а не стремиться к тому, чтобы наброситься и сделать это".

Напомним 

Президент Зеленский заявлял, что Британия замедлила темпы поддержки Украины, особенно в отношении дальнобойного оружия. Украина усилит дипломатическую работу для получения смелых решений от партнеров.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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