Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Ламми. Шмыгаль заявил, что Украина ожидает от Британии разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории рф и получения 50 млрд долларов от замороженных российских активов до конца этого года. Об этом украинский премьер написал в Telegram, передает УНН.

Детали

Шмыгаль поблагодарил Ламми за новый пакет военной поддержки на сумму 162 млн фунтов, который объявила Великобритания на прошлой неделе, а также за выделение 30 млн фунтов на поддержку украинской энергетики.

Великобритания также продолжит оказывать военную поддержку в размере 3 млрд фунтов в год столько, сколько потребуется - указал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что Украина ожидает разрешения Великобритании наносить удары дальнобойным оружием по военным целям на территории нашего врага. Отдельно, по его словам, проговорили обеспечение Украины системами ПВО.

Также говорили о ситуации в энергетике и том, как партнеры могут помочь Украине в этом направлении.

Благодаря поддержке партнеров мы восстанавливаем уничтоженное Россией и развиваем децентрализованную генерацию. Великобритания будет помогать в этом направлении - рассказал Шмыгаль.

Также премьер акцентировал внимание на 50 млрд долларов доходов от замороженных российских активов, которые G7 передаст Украине. По его словам, Украина рассчитывает получить средства до конца этого года.

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