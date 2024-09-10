Україна очікує до 15% втрат врожаю пізніх культур: найбільше постраждала соя

ukenru
10:16 • 15058 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 37780 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 116287 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 160226 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 228275 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 157238 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 136198 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127539 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 181393 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77188 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.7 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 101269 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 101351 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 96652 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 92400 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 67159 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 92400 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 228275 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 181393 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 213325 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 545183 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
OpenAI заявила, що тепер з її голосовим ШІ-помічником стало зручніше спілкуватися

OpenAI заявила, що тепер з її голосовим ШІ-помічником стало зручніше спілкуватися

10:45 • 100 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 1440 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 3851 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 13404 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 28376 перегляди
Актуальне
Україна очікує до 15% втрат врожаю пізніх культур: найбільше постраждала соя

Україна очікує до 15% втрат врожаю пізніх культур: найбільше постраждала соя

Київ • УНН

 • 31181 перегляди

Міністр аграрної політики повідомив про можливі втрати 10-15% врожаю пізніх зернових і технічних культур. Найбільше постраждала соя, але загроз для експорту немає, незважаючи на нижчу врожайність через малу кількість дощів.

Втрати врожаю пізніх зернових і технічних культур можуть сягнути 10-15% через несприятливі умови під час росту.

Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в ефірі телемарафону, передає УНН. 

Ми мали невеликі втрати у ранньо зернових культурах, але у пізно зернових та технічних культурах втрати будуть трохи більші. Очікуємо в розрізі 10%-15%, адже у фазі росту рослини, у нас постраждали: соняшник, кукурудза, гречка та найбільше соя

- сказав Коваль.

Він наголосив, що для України та експорту загроз немає.

Нагадаємо

Цьогоріч через малу кількість дощів урожайність зернових та олійних буде дещо нижчою, ніж у 2023 році, проте це не вплине на показники експорту. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаАгроновини

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.82
Bitcoin
$87,252.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.24
Золото
$3,055.66
Ethereum
$2,070.07