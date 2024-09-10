Україна очікує до 15% втрат врожаю пізніх культур: найбільше постраждала соя

Втрати врожаю пізніх зернових і технічних культур можуть сягнути 10-15% через несприятливі умови під час росту.

Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ми мали невеликі втрати у ранньо зернових культурах, але у пізно зернових та технічних культурах втрати будуть трохи більші. Очікуємо в розрізі 10%-15%, адже у фазі росту рослини, у нас постраждали: соняшник, кукурудза, гречка та найбільше соя