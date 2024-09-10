Україна очікує до 15% втрат врожаю пізніх культур: найбільше постраждала соя
Київ • УНН
Міністр аграрної політики повідомив про можливі втрати 10-15% врожаю пізніх зернових і технічних культур. Найбільше постраждала соя, але загроз для експорту немає, незважаючи на нижчу врожайність через малу кількість дощів.
Втрати врожаю пізніх зернових і технічних культур можуть сягнути 10-15% через несприятливі умови під час росту.
Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в ефірі телемарафону, передає УНН.
Ми мали невеликі втрати у ранньо зернових культурах, але у пізно зернових та технічних культурах втрати будуть трохи більші. Очікуємо в розрізі 10%-15%, адже у фазі росту рослини, у нас постраждали: соняшник, кукурудза, гречка та найбільше соя
Він наголосив, що для України та експорту загроз немає.
Нагадаємо
Цьогоріч через малу кількість дощів урожайність зернових та олійних буде дещо нижчою, ніж у 2023 році, проте це не вплине на показники експорту.