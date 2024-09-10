Украина ожидает до 15% потерь урожая поздних культур: больше всего пострадала соя

Потери урожая поздних зерновых и технических культур могут достичь 10-15% из-за неблагоприятных условий во время роста.

Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы имели небольшие потери в ранне зерновых культурах, но в поздних зерновых и технических культурах потери будут немного больше. Ожидаем в разрезе 10%-15%, ведь в фазе роста растения, у нас пострадали: подсолнечник, кукуруза, гречиха и больше всего соя - сказал Коваль.

Он подчеркнул, что для Украины и экспорта угроз нет.

Напомним,

В этом году из-за малого количества дождей урожайность зерновых и масличных будет несколько ниже, чем в 2023 году, однако это не повлияет на показатели экспорта.