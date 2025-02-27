Україна не отримувала офіційні звернення про можливість розгляду так званих Стамбульських угод - МЗС
Київ • УНН
Україна не отримувала офіційних звернень від США щодо можливості розгляду "Стамбульських угод". Це спростування прозвучало у відповідь на заяву спецпосланця Трампа про близькість до мирної угоди.
До України не надходили офіційні звернення від американської сторони про можливість розгляду так званих Стамбульських угод, які, за словами спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, могли стати орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та росією. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
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"Нам не надходили офіційні звернення від американської сторони про можливість розгляду так званих Стамбульських угод, або якогось процесу, як основи для мирного врегулювання", - сказав Тихий.
Доповнення
Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявляв, що Сполучені Штати Америки підійшли "дуже близько" до досягнення мирної домовленості між Україною та росією.
"Ми підійшли дуже-дуже близько до того, щоб щось підписати. Стамбульська протокольна угода може стати орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та росією", - казав Віткофф.