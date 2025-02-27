Украина не получала официальные обращения о возможности рассмотрения так называемых Стамбульских соглашений - МИД
Киев • УНН
Украина не получала официальных обращений от США о возможности рассмотрения «Стамбульских соглашений». Это опровержение прозвучало в ответ на заявление спецпосланника Трампа о близости к мирному соглашению.
В Украину не поступали официальные обращения от американской стороны о возможности рассмотрения так называемых Стамбульских соглашений, которые, по словам спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, могли стать ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и россией. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Детали
"Нам не поступали официальные обращения от американской стороны о возможности рассмотрения так называемых Стамбульских соглашений, или какого-то процесса, как основы для мирного урегулирования", - сказал Тихий.
Дополнение
Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявлял, что Соединенные Штаты Америки подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности между Украиной и Россией.
"Мы подошли очень-очень близко к тому, чтобы что-то подписать. Стамбульское протокольное соглашение может стать ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией", - говорил Виткофф.