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Украина не получала официальные обращения о возможности рассмотрения так называемых Стамбульских соглашений - МИД

Украина не получала официальные обращения о возможности рассмотрения так называемых Стамбульских соглашений - МИД

Киев  •  УНН

 • 3275 просмотра

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Украина не получала официальных обращений от США о возможности рассмотрения «Стамбульских соглашений». Это опровержение прозвучало в ответ на заявление спецпосланника Трампа о близости к мирному соглашению.

В Украину не поступали официальные обращения от американской стороны о возможности рассмотрения так называемых Стамбульских соглашений, которые, по словам спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, могли стать ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и россией. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Детали

"Нам не поступали официальные обращения от американской стороны о возможности рассмотрения так называемых Стамбульских соглашений, или какого-то процесса, как основы для мирного урегулирования", - сказал Тихий.

Дополнение

Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявлял, что Соединенные Штаты Америки подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности между Украиной и Россией.

"Мы подошли очень-очень близко к тому, чтобы что-то подписать. Стамбульское протокольное соглашение может стать ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией", - говорил Виткофф.

Павел Башинский

Павел Башинский

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