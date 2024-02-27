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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Україна "може зробити більше" у контексті боротьби з корупцією — Держдеп

Київ • УНН

 • 31501 перегляди

Речник Держдепартаменту заявив, що Україна може зробити більше для боротьби з корупцією, незважаючи на деякі антикорупційні заходи, вжиті останніми роками.

Україна "може зробити більше" у контексті боротьби з корупцією — Держдеп

Україна може зробити більше для боротьби з корупцією. Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер, передає УНН.

Деталі

За його словами, Вашингтон уже давно веде діалог з українським урядом щодо необхідності вжиття антикорупційних заходів.

Він зазначив, що за останні роки в Києві вжили низку заходів для протидії корупції.

Ми думаємо, що ми можемо більше – що вони можуть зробити, і ми ведемо з ними постійний діалог на цю тему

сказав Міллер.

Підозру у корупції отримав начальник управління Міноборони, який не задекларував активи на 14 млн грн23.02.24, 19:28 • 31899 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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