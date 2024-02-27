Україна "може зробити більше" у контексті боротьби з корупцією — Держдеп
Київ • УНН
Речник Держдепартаменту заявив, що Україна може зробити більше для боротьби з корупцією, незважаючи на деякі антикорупційні заходи, вжиті останніми роками.
Україна може зробити більше для боротьби з корупцією. Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер, передає УНН.
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За його словами, Вашингтон уже давно веде діалог з українським урядом щодо необхідності вжиття антикорупційних заходів.
Він зазначив, що за останні роки в Києві вжили низку заходів для протидії корупції.
Ми думаємо, що ми можемо більше – що вони можуть зробити, і ми ведемо з ними постійний діалог на цю тему
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