Украина "может сделать больше" в контексте борьбы с коррупцией - Госдеп

Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента Мэтью Миллер, передает УНН.

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По его словам, Вашингтон уже давно ведет диалог с украинским правительством о необходимости принятия антикоррупционных мер.

Он отметил, что за последние годы в Киеве приняли ряд мер для противодействия коррупции.

Мы думаем, что мы можем больше - что они могут сделать, и мы ведем с ними постоянный диалог на эту тему сказал Миллер.

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