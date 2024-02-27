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Украина "может сделать больше" в контексте борьбы с коррупцией - Госдеп

Украина "может сделать больше" в контексте борьбы с коррупцией - Госдеп

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 05:14  •  13422 просмотра

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Представитель Госдепартамента заявил, что Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией, несмотря на некоторые антикоррупционные меры, принятые в последние годы.

Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента Мэтью Миллер, передает УНН.

Детали

По его словам, Вашингтон уже давно ведет диалог с украинским правительством о необходимости принятия антикоррупционных мер.

Он отметил, что за последние годы в Киеве приняли ряд мер для противодействия коррупции.

Мы думаем, что мы можем больше - что они могут сделать, и мы ведем с ними постоянный диалог на эту тему

сказал Миллер.

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