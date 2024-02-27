Украина "может сделать больше" в контексте борьбы с коррупцией - Госдеп
Киев • УНН
Представитель Госдепартамента заявил, что Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией, несмотря на некоторые антикоррупционные меры, принятые в последние годы.
Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента Мэтью Миллер, передает УНН.
Детали
По его словам, Вашингтон уже давно ведет диалог с украинским правительством о необходимости принятия антикоррупционных мер.
Он отметил, что за последние годы в Киеве приняли ряд мер для противодействия коррупции.
Мы думаем, что мы можем больше - что они могут сделать, и мы ведем с ними постоянный диалог на эту тему
Подозрение в коррупции получил начальник управления Минобороны, который не задекларировал активы на 14 млн грн23 февраля 2024, 17:28 • 29786 просмотров
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