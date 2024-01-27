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Україна може повернути контроль над небом вже в цьому році - Кулеба

Україна може повернути контроль над небом вже в цьому році - Кулеба

Київ • УНН

 • 32323 перегляди

Україна може отримати контроль над своїм небом вже цього року, якщо отримає достатню кількість винищувачів F-16, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та ракет, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Забезпечення контролю над українським небом цілком реалістично вже в цьому році, але за умови отримання літаків F-16, дронів відповідного класу, засобів РЕБ та ракет у достатній кількості. Про це Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав на спільній пресконференції з головою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом, передає кореспондент УНН.

Все реалістично, і цього навчила нас війна. Якщо ми отримаємо F-16, якщо в нас будуть бойові та розвідувальні дрони, і саме в цьому полягає важливість нашого співробітництва з Литвою, якщо в нас будуть засоби РЕБ та ракети, ми будемо контролювати наше небо. Це досяжно

– сказав міністр.

Він додав, що відповідні рішення вже втілюються, але важливо отримати всі ці елементи в достатній кількості й у належний час.

Він підкреслив важливість Європейського оборонного фонду, який створить додаткові можливості та засоби для забезпечення цих елементів для України.

Кулеба обговорив спільне виробництво дронів для ЗСУ з главою МЗС Литви27.01.24, 14:28 • 32862 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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