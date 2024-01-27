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Украина может вернуть контроль над небом уже в этом году - Кулеба

Украина может вернуть контроль над небом уже в этом году - Кулеба

Киев  •  УНН

27 январь 2024, 14:12  •  16318 просмотра

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Украина может получить контроль над своим небом уже в этом году, если получит достаточное количество истребителей F-16, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и ракет, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Обеспечение контроля над украинским небом вполне реалистично уже в этом году, но при условии получения самолетов F-16, дронов соответствующего класса, средств РЭБ и ракет в достаточном количестве. Об этом Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом, передает корреспондент УНН.

Все реалистично, и этому научила нас война. Если мы получим F-16, если у нас будут боевые и разведывательные дроны, и именно в этом заключается важность нашего сотрудничества с Литвой, если у нас будут средства РЭБ и ракеты, мы будем контролировать наше небо. Это достижимо

- сказал министр.

Он добавил, что соответствующие решения уже воплощаются, но важно получить все эти элементы в достаточном количестве и в надлежащее время.

Он подчеркнул важность Европейского оборонного фонда, который создаст дополнительные возможности и средства для обеспечения этих элементов для Украины.

Кулеба обсудил совместное производство дронов для ВСУ с главой МИД Литвы27 январь 2024, 12:28 • 22055 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
Україна може повернути контроль над небом вже в цьому році - Кулеба
Ukraine can regain control of the sky this year - Kuleba
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Украина может вернуть контроль над небом уже в этом году - Кулеба

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