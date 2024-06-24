Україна буде відстоювати свої національні інтереси під час переговорів з ЄС – Офіс президента
Київ • УНН
Україна буде відстоювати свої національні інтереси в ході переговорів з ЄС і не поступиться їм, навіть незважаючи на невдоволення деяких держав-членів ЄС.
Україна не поступиться національними інтересами, навіть попри невдоволення деяких держав-членів ЄС. Про це повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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Він сказав, що успішність процесу вступу України до Європейського Союзу буде залежати від майстерності договірної делегації.
Не потрібно забувати про інтереси держав-членів ЄС. Ми вже бачимо в певних сферах економіки, наскільки важко сприймається деякими членами ЄС висока економічна активність України
Він навів приклад збільшення транзиту українських товарів, яке викликає певне незадоволення в держав-членів ЄС.
Під час переговорів про вступ до ЄС, Україна буде відстоювати свої національні інтереси. Жодним чином, економічними чи іншими національними інтересами ми не поступимось
Нагадаємо
У вівторок, 25 червня у Люксембурзі пройде перша міжурядова конференція Україна-ЄС на рівні міністрів, що ознаменує старт перемовин з ЄС про членство.
Членство України в ЄС посилить безпеку Євросоюзу - Кулеба 24.06.24, 15:59 • 22031 перегляд