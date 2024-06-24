Украина не уступит национальными интересами, даже несмотря на недовольство некоторых государств-членов ЕС. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

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Он сказал, что успешность процесса вступления Украины в Европейский союз будет зависеть от мастерства договорной делегации.

Не нужно забывать об интересах государств-членов ЕС. Мы уже видим в определенных сферах экономики, насколько тяжело воспринимается некоторыми членами ЕС высокая экономическая активность Украины - сказал Жовква.

Он привел пример увеличения транзита украинских товаров, которое вызывает определенное недовольство в государств-членов ЕС.

Во время переговоров о вступлении в ЕС, Украина будет отстаивать свои национальные интересы. Никоим образом, экономическими или другими национальными интересами мы не уступим - подчеркнул он.

Напомним

Во вторник, 25 июня в Люксембурге пройдет первая межправительственная конференция Украина-ЕС на уровне министров, что ознаменует старт переговоров с ЕС о членстве.

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