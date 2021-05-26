Украерорух відповів Лукашенку: повідомлень про "нестандартну ситуацію" на борту літака Ryanair не надходило

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“Під час виконання транзитного рейсу авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса у повітряному просторі України, що відбувся 23 травня 2021 року, надання аеронавігаційного обслуговування здійснювалося згідно з поданим планом польоту та відповідно до встановлених правил та процедур. Повідомлень про нестандартну ситуацію на борту літака та запитів на зміну плану польоту до органів обслуговування повітряного руху Украероруху з жодних джерел не надходило”, — заявив Ярмак.

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З його слів, впродовж 25-хвилинного перебування літака у Львівському районі польотної інформації радіопереговори екіпажу з диспетчерами управління повітряним рухом відбувались у штатному режимі, як це передбачено Стандартами та Рекомендованою практикою ІСАО.

Контекст

Раніше сьогодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Вільнюс, Київ, Львів і Варшава відмовилися прийняти борт Ryanair після повідомлення про закладену бомбу.

Додамо

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.



Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”.



Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.



“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.

25 травня Міністерство транспорту Білорусі опублікувало розшифровку фрагмента переговорів екіпажу літака Ryanair, який здійснив вимушену посадку в Мінську нібито через “замінування”, з білоруськими диспетчерами.



Додамо, що білоруські опозиційні ЗМІ відразу помітили “нестиковки” офіційних заяв напередодні і розшифровки: так, 24 травня Мінськ повідомляв, що рішення про посадку — прийняли пілоти, але на записі — чітко чути про рекомендації саме аеропорту білоруської столиці.