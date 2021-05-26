Украерорух відповів Лукашенку: повідомлень про "нестандартну ситуацію" на борту літака Ryanair не надходило
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Під час виконання транзитного рейсу авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса у повітряному просторі України, повідомлень про нестандартну ситуацію на борту літака та запитів на зміну плану польоту до органів обслуговування повітряного руху Украероруху не надходило. Про це заявив керівник Украероруху Андрій Ярмак, коментар якого є в розпорядженні УНН.
Цитата
“Під час виконання транзитного рейсу авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса у повітряному просторі України, що відбувся 23 травня 2021 року, надання аеронавігаційного обслуговування здійснювалося згідно з поданим планом польоту та відповідно до встановлених правил та процедур. Повідомлень про нестандартну ситуацію на борту літака та запитів на зміну плану польоту до органів обслуговування повітряного руху Украероруху з жодних джерел не надходило”, — заявив Ярмак.
Деталі
З його слів, впродовж 25-хвилинного перебування літака у Львівському районі польотної інформації радіопереговори екіпажу з диспетчерами управління повітряним рухом відбувались у штатному режимі, як це передбачено Стандартами та Рекомендованою практикою ІСАО.
Контекст
Раніше сьогодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Вільнюс, Київ, Львів і Варшава відмовилися прийняти борт Ryanair після повідомлення про закладену бомбу.
Додамо
23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.
Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”.
Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.
“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.
25 травня Міністерство транспорту Білорусі опублікувало розшифровку фрагмента переговорів екіпажу літака Ryanair, який здійснив вимушену посадку в Мінську нібито через “замінування”, з білоруськими диспетчерами.
Додамо, що білоруські опозиційні ЗМІ відразу помітили “нестиковки” офіційних заяв напередодні і розшифровки: так, 24 травня Мінськ повідомляв, що рішення про посадку — прийняли пілоти, але на записі — чітко чути про рекомендації саме аеропорту білоруської столиці.