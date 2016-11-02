УХЛ назвала символічну збірну новачків чемпіонату
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Чемпіонат Української хокейної ліги набрав обертів і кожна з команд провела мінімум 13 поєдинків. УХЛ підбила підсумки частини чемпіонату, назвавши символічну збірну новачків змагань, повідомляє УНН.
З понад півтори сотні гравців-учасників змагання 38 є абсолютними новачками чемпіонатів України. Найбільша їх кількість зосереджена в "Кривбасі", в якому з українським чемпіонатом досі не були знайомі дванадцять виконавців. Найбільш досвідчений в цьому плані склад у харківського "Витязя", де лише новачки Ілля Декало і нападник Микита Попов дебютували в національному чемпіонаті в матчі проти "Донбасу".
Символічна збірну з гравців, для яких нинішній сезон став дебютним у чемпіонатах України:
Воротар - Денис Черепанов (34 роки, "Кривбас"), альтернатива - Олег Петров (23 роки, "Дженералз");
Захисник - В'ячеслав Хакимов (26 років, "Донбас"), альтернатива - Андрій Башко (34 роки, ХК "Кременчук");
Атакуючий захисник - Кирило Білоусов (23 роки, "Кривбас"), альтернатива - Сергій Логач (16 років, "Білий Барс");
Плеймейкер - Максим Слиш (37 років, ХК "Кременчук"), альтернатива - Богдан Саков (22 роки, "Дженералз");
Нападники: Олександр Селянин (26 років, "Кривбас"), Олексій Басков (22 роки, "Дженералз"), альтернатива: Іван Ципнятов (21 рік, "Дженералз") і Віталій Кирющенков (24 роки, ХК "Кременчук").
Додамо, що багато гравців повернулися в український чемпіонат після тривалої паузи (Єгор Єгоров, Олег Шафаренко, Віталій Лялька). А група виконавців має статус дебютантів або зважаючи на вік (Вадим Мазур і велика кількість хлопців з "Білого Барса"), або внаслідок набуття зрілості в зарубіжних чемпіонатах (Кирило Бондаренко, Олександр Воронін, Олексій Ворона, Микита Коваленко).