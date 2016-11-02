УХЛ назвала символическую сборную новичков чемпионата

Из более полутора сотен игроков-участников соревнования 38 являются абсолютными новичками чемпионатов Украины. Наибольшее их количество сосредоточено в "Кривбассе", в котором с украинским чемпионатом еще не были знакомы двенадцать исполнителей. Самый опытный в этом плане состав у харьковского "Витязя", где только новички Илья Декало и нападающий Никита Попов дебютировали в национальном чемпионате в матче против "Донбасса".

Символическая сборную из игроков, для которых нынешний сезон стал дебютным в чемпионатах Украины:

Вратарь - Денис Черепанов (34 года, "Кривбасс"), альтернатива - Олег Петров (23 года, "Дженералз")

Защитник - Вячеслав Хакимов (26 лет, "Донбасс"), альтернатива - Андрей Башко (34 года, ХК "Кременчуг")

Атакующий защитник - Кирилл Белоусов (23 года, "Кривбасс"), альтернатива - Сергей Логач (16 лет, "Белый Барс")

Плеймейкер - Максим Слыш (37 лет, ХК "Кременчуг"), альтернатива - Богдан Саков (22 года, "Дженералз")

Нападающие: Александр Селянин (26 лет, "Кривбасс"), Алексей Басков (22 года, "Дженералз"), альтернатива: Иван Ципнятов (21 год, "Дженералз") и Виталий Кирющенков (24 года, ХК "Кременчуг").

Добавим, что многие игроки вернулись в украинский чемпионат после длительной паузы (Егор Егоров, Олег Шафаренко, Виталий Лялька). А группа исполнителей имеет статус дебютантов или несмотря на возраст (Вадим Мазур и большое количество ребят из "Белого Барса"), или в результате приобретения зрелости в зарубежных чемпионатах (Кирилл Бондаренко, Александр Воронин, Алексей Ворона, Никита Коваленко).