Угода між Великою Британією та ЄС віддаляє нас від суперечок про Brexit - Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що настав час відійти від "політичних баталій" щодо виходу з Євросоюзу у 2016 році (Brexit), оскільки Британія та ЄС домовилися про масштабне перезавантаження відносин. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

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Він охарактеризував укладену напередодні угоду Сполученого Королівства та ЄС угоду як таку, що відкриває британцям можливості для розвитку та більшої свободи у діяльності.

Настав час дивитися вперед. Щоб уникнути застарілих дебатів і політичних баталій, щоб знайти здоровий глузд, практичні рішення, які принесуть користь британському народу - сказав Стармер під час саміту ЄС у Ланкастер-хаусі в Лондоні.

Ми готові працювати з партнерами, якщо це означає, що ми зможемо покращити життя людей тут, удома - додав голова британського уряду.

Президент Європейської комісії фон дер Ляйєн описала саміт як "історичний момент", який став можливим лише "завдяки керівництву" Кіра Стармера.

Ми перегортаємо сторінку. І відкриваємо новий розділ у наших відносинах. Ця угода має реальне значення для людей у ​​Великій Британії та у всьому нашому союзі у період глобальної нестабільності - сказала вона.

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Велика Британія та Євросоюз 19 травня уклали угоду, яка охоплює рибальство, торгівлю, оборону, енергетику та зміцнення зв'язків у низці політичних областей, які ще підлягають подальшому обговоренню та пропрацюванню.

Брюссель та Лондон погодилися продовжити значні права на рибальство для флотів ЄС у британських водах ще на 12 років, до 2038 року. Це велика поступка з боку Британії, яка послідувала за інтенсивним лобіюванням з боку Франції.

Вони також домовилися працювати над угодами у галузі енергетики, правил агропродовольчої галузі, клімату, міграції та охорони правопорядку, а також мобільного пересування громадян.

Консерватори та партія "Реформи Великої Британії" розкритикували досягнуті домовленості та описали угоду як "капітуляцію" перед ЄС. Тоді як ліберальні демократи заявили, що уряд зробив деякі "позитивні перші кроки" щодо відновлення зв'язків із Європою.

Угода була остаточно сформульована пізно ввечері в неділю, перед самітом за участю керівників ЄС Урсули фон дер Ляйєн та Антоніу Кошти у Лондоні у понеділок.