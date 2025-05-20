Угода між Великою Британією та ЄС віддаляє нас від суперечок про Brexit - Стармер

$41.500.03
46.450.07
ukenru
Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами
05:58 • 14511 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

19 травня, 19:07 • 24785 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

19 травня, 17:40 • 77536 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
19 травня, 15:26 • 60986 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

19 травня, 12:24 • 181080 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
19 травня, 09:06 • 112699 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

19 травня, 09:01 • 306794 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
19 травня, 08:32 • 96236 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
19 травня, 08:30 • 78539 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Ексклюзив
19 травня, 07:57 • 53502 перегляди

Гаджети з "чорного входу": як смартфони і техніка обходять митницю

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3.3м/с
51%
744мм
Популярнi новини

"Ми не відступимося": Іран поставив США ультиматум щодо ядерної угоди

19 травня, 21:38 • 24749 перегляди

На Київщині дві дівчини-підлітки влаштували жорстку бійку в електричці: поліція розслідує пригоду

19 травня, 22:31 • 22605 перегляди

Прикордонники "Шквалу" показали, як дронами ефектно розбили росіян на Луганщині: деталі операції

19 травня, 22:56 • 11972 перегляди

ЄС схвалить 17-й пакет санкцій проти рф у вівторок, під прицілом тіньовий флот та енергетика - глава МЗС Естонії

19 травня, 23:48 • 14945 перегляди

Британія, Канада та Франція погрожують Ізраїлю санкціями через новий наступ на Газу: Нетаньяху вже відреагував

01:41 • 15704 перегляди
Публікації

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

05:58 • 14511 перегляди

Егоїстичні інтереси правлять світом.

19 травня, 15:32 • 64195 перегляди

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

19 травня, 13:42 • 90627 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

19 травня, 12:24 • 181080 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

19 травня, 09:01 • 306794 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джей Ді Венс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Румунія

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 41824 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 41860 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 128425 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 132345 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 12:09 • 218030 перегляди
Актуальне

ЗРК Бук

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Угода між Великою Британією та ЄС віддаляє нас від суперечок про Brexit - Стармер

Київ • УНН

 • 836 перегляди

Кір Стармер закликав відійти від минулих суперечок щодо Brexit. Велика Британія та ЄС уклали угоду про співпрацю в рибальстві, торгівлі та енергетиці, відкриваючи нову главу відносин.

Угода між Великою Британією та ЄС віддаляє нас від суперечок про Brexit - Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що настав час відійти від "політичних баталій" щодо виходу з Євросоюзу у 2016 році (Brexit), оскільки Британія та ЄС домовилися про масштабне перезавантаження відносин. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Доповнення

Він охарактеризував укладену напередодні угоду Сполученого Королівства та ЄС угоду як таку, що відкриває британцям можливості для розвитку та більшої свободи у діяльності. 

Настав час дивитися вперед. Щоб уникнути застарілих дебатів і політичних баталій, щоб знайти здоровий глузд, практичні рішення, які принесуть користь британському народу 

- сказав Стармер під час саміту ЄС у Ланкастер-хаусі в Лондоні.

Ми готові працювати з партнерами, якщо це означає, що ми зможемо покращити життя людей тут, удома 

- додав голова британського уряду.

Президент Європейської комісії фон дер Ляйєн описала саміт як "історичний момент", який став можливим лише "завдяки керівництву" Кіра Стармера.

Ми перегортаємо сторінку. І відкриваємо новий розділ у наших відносинах. Ця угода має реальне значення для людей у ​​Великій Британії та у всьому нашому союзі у період глобальної нестабільності

 - сказала вона.

Доповнення

Велика Британія та Євросоюз 19 травня уклали угоду, яка охоплює рибальство, торгівлю, оборону, енергетику та зміцнення зв'язків у низці політичних областей, які ще підлягають подальшому обговоренню та пропрацюванню.

Брюссель та Лондон погодилися продовжити значні права на рибальство для флотів ЄС у британських водах ще на 12 років, до 2038 року. Це велика поступка з боку Британії, яка послідувала за інтенсивним лобіюванням з боку Франції.

Вони також домовилися працювати над угодами у галузі енергетики, правил агропродовольчої галузі, клімату, міграції та охорони правопорядку, а також мобільного пересування громадян.

Консерватори та партія "Реформи Великої Британії" розкритикували досягнуті домовленості та описали угоду як "капітуляцію" перед ЄС. Тоді як ліберальні демократи заявили, що уряд зробив деякі "позитивні перші кроки" щодо відновлення зв'язків із Європою.

Угода була остаточно сформульована пізно ввечері в неділю, перед самітом за участю керівників ЄС Урсули фон дер Ляйєн та Антоніу Кошти у Лондоні у понеділок.

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
Brent
$65.30
Bitcoin
$106,096.00
S&P 500
$5,957.61
Tesla
$341.13
Газ TTF
$35.26
Золото
$3,215.66
Ethereum
$2,557.23