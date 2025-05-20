Соглашение между Великобританией и ЕС отдаляет нас от споров о Brexit - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что пришло время отойти от "политических баталий" по поводу выхода из Евросоюза в 2016 году (Brexit), поскольку Британия и ЕС договорились о масштабной перезагрузке отношений. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

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Он охарактеризовал заключенное накануне соглашение Соединенного Королевства и ЕС как открывающее британцам возможности для развития и большей свободы в деятельности.

Пришло время смотреть вперед. Чтобы избежать устаревших дебатов и политических баталий, чтобы найти здравый смысл, практические решения, которые принесут пользу британскому народу - сказал Стармер во время саммита ЕС в Ланкастер-хаусе в Лондоне.

Мы готовы работать с партнерами, если это означает, что мы сможем улучшить жизнь людей здесь, дома - добавил глава британского правительства.

Президент Европейской комиссии фон дер Ляйен описала саммит как "исторический момент", который стал возможным только "благодаря руководству" Кира Стармера.

Мы перелистываем страницу. И открываем новую главу в наших отношениях. Это соглашение имеет реальное значение для людей в Великобритании и во всем нашем союзе в период глобальной нестабильности - сказала она.

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Великобритания и Евросоюз 19 мая заключили соглашение, которое охватывает рыболовство, торговлю, оборону, энергетику и укрепление связей в ряде политических областей, которые еще подлежат дальнейшему обсуждению и проработке.

Брюссель и Лондон согласились продлить значительные права на рыболовство для флотов ЕС в британских водах еще на 12 лет, до 2038 года. Это большая уступка со стороны Британии, последовавшая за интенсивным лоббированием со стороны Франции.

Они также договорились работать над соглашениями в области энергетики, правил агропродовольственной отрасли, климата, миграции и охраны правопорядка, а также мобильного передвижения граждан.

Консерваторы и партия "Реформы Великобритании" раскритиковали достигнутые договоренности и описали соглашение как "капитуляцию" перед ЕС. Тогда как либеральные демократы заявили, что правительство сделало некоторые "позитивные первые шаги" по восстановлению связей с Европой.

Соглашение было окончательно сформулировано поздно вечером в воскресенье, перед саммитом с участием руководителей ЕС Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты в Лондоне в понедельник.