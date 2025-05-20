Соглашение между Великобританией и ЕС отдаляет нас от споров о Brexit - Стармер
Киев • УНН
Кир Стармер призвал отойти от прошлых споров по Brexit. Великобритания и ЕС заключили соглашение о сотрудничестве в рыболовстве, торговле и энергетике, открывая новую главу отношений.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что пришло время отойти от "политических баталий" по поводу выхода из Евросоюза в 2016 году (Brexit), поскольку Британия и ЕС договорились о масштабной перезагрузке отношений. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
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Он охарактеризовал заключенное накануне соглашение Соединенного Королевства и ЕС как открывающее британцам возможности для развития и большей свободы в деятельности.
Пришло время смотреть вперед. Чтобы избежать устаревших дебатов и политических баталий, чтобы найти здравый смысл, практические решения, которые принесут пользу британскому народу
Мы готовы работать с партнерами, если это означает, что мы сможем улучшить жизнь людей здесь, дома
Президент Европейской комиссии фон дер Ляйен описала саммит как "исторический момент", который стал возможным только "благодаря руководству" Кира Стармера.
Мы перелистываем страницу. И открываем новую главу в наших отношениях. Это соглашение имеет реальное значение для людей в Великобритании и во всем нашем союзе в период глобальной нестабильности
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Великобритания и Евросоюз 19 мая заключили соглашение, которое охватывает рыболовство, торговлю, оборону, энергетику и укрепление связей в ряде политических областей, которые еще подлежат дальнейшему обсуждению и проработке.
Брюссель и Лондон согласились продлить значительные права на рыболовство для флотов ЕС в британских водах еще на 12 лет, до 2038 года. Это большая уступка со стороны Британии, последовавшая за интенсивным лоббированием со стороны Франции.
Они также договорились работать над соглашениями в области энергетики, правил агропродовольственной отрасли, климата, миграции и охраны правопорядка, а также мобильного передвижения граждан.
Консерваторы и партия "Реформы Великобритании" раскритиковали достигнутые договоренности и описали соглашение как "капитуляцию" перед ЕС. Тогда как либеральные демократы заявили, что правительство сделало некоторые "позитивные первые шаги" по восстановлению связей с Европой.
Соглашение было окончательно сформулировано поздно вечером в воскресенье, перед саммитом с участием руководителей ЕС Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты в Лондоне в понедельник.