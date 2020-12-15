Угорські консерватори на фоні "секс-вечірок" вирішили прописати у конституцію додаткові заборони щодо ЛГБТ

Парламентарі підтримали поправку про те, що матір’ю дитини може бути тільки жінка, а батьком — тільки чоловік. Інша поправка захищає право дитини ідентифікувати себе зі своєю статтю при народженні, а також зобов’язує батьків виховувати дітей відповідно до “ідентичністі, що відповідає вимогам Конституції, і християнської культури Угорщини”.

Як повідомляє “Радіо Свобода”, парламент Угорщини також вирішив, що тільки подружні пари можуть всиновлювати дітей. Одиноким людям потрібно отримувати дозвіл від міністра у справах сім’ї Каталін Новак, яка виступає за традиційну модель сім’ї, відзначає Reuters.

Угорщина ніколи не дозволяла одностатеві шлюби, але допускала цивільні союзи, пише Reuters. Крім того, у ЛГБТК-пар була можливість усиновити дитину, якщо один з партнерів подавав відповідну заяву як самотня людина.

У правозахисній організації Amnesty International назвали те, що трапилося “темним днем” для ЛГБТК-спільноти в Угорщині і прав людини. Глава організації Transgender Europe Мазен Девіс закликав президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен звернути увагу на обмеження прав ЛГБТК-людей.

Раніше в 2020 році в Угорщині прийняли закон, що забороняє змінювати стать в особистих документах. Правозахисники заявили, що цей закон утискає права трансгендерних людей.

Нагадаємо, що нещодавно в Угорщині прогримів великий скандал: 27 листопад Йожефа Сайера, вже ексдепутата Європарламенту від угорської правлячої партії “Фідес”, і ще близько 20-людина спіймали на гей-вечірці в Брюсселі. Повідомлялося, що поліція затримала учасників за порушення карантину, а Сайер намагався втекти по водостічній трубі. Пізніше угорський політик зізнався, що був на “приватній вечірці”, і запевнив, що знайдені на ній наркотики були не його. Він вибачився за інцидент і подав у відставку. Пізніше угорський прем’єр Орбан відреагував на дії політика своєї партії.

Сайер же був одним із засновників партії, соратником Орбана протягом 30 років і “найсильнішим консервативним голосом” Орбана в Європарламенті, відзначають у виданні. Він також доклав руку до угорської Конституції 2010 року, яка захищає інститут шлюбу як “союз між чоловіком і жінкою”.