Угорські консерватори на фоні "секс-вечірок" вирішили прописати у конституцію додаткові заборони щодо ЛГБТ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Парламент Угорщини прийняв поправки до Конституції країни, що обмежують право одностатевих пар усиновлювати дітей. За прийняття поправок, схвалених урядом, проголосували 134 депутати, ще 45 виступили проти, а п’ятеро утрималися, повідомляє Hungary Today, а також місцевий ресурс “24”, зазначає УНН.
Парламентарі підтримали поправку про те, що матір’ю дитини може бути тільки жінка, а батьком — тільки чоловік. Інша поправка захищає право дитини ідентифікувати себе зі своєю статтю при народженні, а також зобов’язує батьків виховувати дітей відповідно до “ідентичністі, що відповідає вимогам Конституції, і християнської культури Угорщини”.
Як повідомляє “Радіо Свобода”, парламент Угорщини також вирішив, що тільки подружні пари можуть всиновлювати дітей. Одиноким людям потрібно отримувати дозвіл від міністра у справах сім’ї Каталін Новак, яка виступає за традиційну модель сім’ї, відзначає Reuters.
Угорщина ніколи не дозволяла одностатеві шлюби, але допускала цивільні союзи, пише Reuters. Крім того, у ЛГБТК-пар була можливість усиновити дитину, якщо один з партнерів подавав відповідну заяву як самотня людина.
У правозахисній організації Amnesty International назвали те, що трапилося “темним днем” для ЛГБТК-спільноти в Угорщині і прав людини. Глава організації Transgender Europe Мазен Девіс закликав президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен звернути увагу на обмеження прав ЛГБТК-людей.
Раніше в 2020 році в Угорщині прийняли закон, що забороняє змінювати стать в особистих документах. Правозахисники заявили, що цей закон утискає права трансгендерних людей.
Нагадаємо, що нещодавно в Угорщині прогримів великий скандал: 27 листопад Йожефа Сайера, вже ексдепутата Європарламенту від угорської правлячої партії “Фідес”, і ще близько 20-людина спіймали на гей-вечірці в Брюсселі. Повідомлялося, що поліція затримала учасників за порушення карантину, а Сайер намагався втекти по водостічній трубі. Пізніше угорський політик зізнався, що був на “приватній вечірці”, і запевнив, що знайдені на ній наркотики були не його. Він вибачився за інцидент і подав у відставку. Пізніше угорський прем’єр Орбан відреагував на дії політика своєї партії.
Сайер же був одним із засновників партії, соратником Орбана протягом 30 років і “найсильнішим консервативним голосом” Орбана в Європарламенті, відзначають у виданні. Він також доклав руку до угорської Конституції 2010 року, яка захищає інститут шлюбу як “союз між чоловіком і жінкою”.