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Венгерские консерваторы на фоне "секс-вечеринок" решили прописать в конституции дополнительные запреты в отношении ЛГБТ

Киев • УНН

 • 24878 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Парламент Венгрии принял поправки к Конституции страны, ограничивающие право однополых пар усыновлять детей. За принятие поправок, одобренных правительством, проголосовали 134 депутата, еще 45 выступили против, а пятеро воздержались, сообщает Hungary Today, а также местный ресурс “24”, отмечает УНН.

Венгерские консерваторы на фоне "секс-вечеринок" решили прописать в конституции дополнительные запреты в отношении ЛГБТ

Парламентарии поддержали поправку о том, что матерью ребенка может быть только женщина, а отцом — только мужчина. Другая поправка защищает право ребенка идентифицировать себя со своим полом при рождении, а также обязывает родителей воспитывать детей в соответствии с “идентичностью, отвечающей требованиям Конституции, и христианской культурой Венгрии”.

Как сообщает “Радио Свобода”, парламент Венгрии также решил, что только супружеские пары могут усыновлять детей. Одиноким людям нужно получать разрешение от министра по делам семьи Каталин Новак, которая выступает за традиционную модель семьи, отмечает Reuters.

Венгрия никогда не разрешала однополые браки, но допускала гражданские союзы, пишет Reuters. Кроме того, у ЛГБТК-пар была возможность усыновить ребенка, если один из партнеров подавал соответствующее заявление как одинокий человек.

В правозащитной организации Amnesty International назвали случившееся “темным днем” для ЛГБТК-сообщества в Венгрии и прав человека. Глава организации Transgender Europe Мазен Дэвис призвал президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обратить внимание на ограничение прав ЛГБТК-людей.

Ранее в 2020 году в Венгрии приняли закон, запрещающий менять пол в личных документах. Правозащитники заявили, что этот закон ущемляет права трансгендерных людей.

Напомним, что недавно в Венгрии прогремел крупный скандал: 27 ноября Йожефа Сайера, уже экс-депутата Европарламента от венгерской правящей партии “Фидес”, и еще около 20-человек поймали на гей-вечеринке в Брюсселе. Сообщалось, что полиция задержала участников за нарушение карантина, а Сайер пытался сбежать по водосточной трубе. Позже венгерский политик признался, что был на “частной вечеринке”, и заверил, что найденные на ней наркотики были не его. Он извинился за инцидент и подал в отставку. Позже венгерский премьер Орбан отреагировал на действия политика своей партии.

Сайер же был одним из основателей партии, соратником Орбана на протяжении 30 лет и “самым сильным консервативным голосом” Орбана в Европарламенте, отмечают в издании. Он также приложил руку к венгерской Конституции 2010 года, которая защищает институт брака как “союз между мужчиной и женщиной”.

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