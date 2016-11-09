Угорщина висловила Закарпаттю офіційне застереження через прибуле з паводком сміття
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Заступник уповноваженого уряду Угорщини з прикордонних вод висловив офіційне застереження фахівцям водного господарства Закарпатської області щодо значної кількості сміття, яке разом із паводковими водами р.Тиса принесло у прикордонні області цієї країни. Таку інформацію оприлюднила сьогодні, 9 листопада, прес-служба Закарпатської ОДА, передає УНН.
“Теперішній паводок знову показав закордонним сусідам нашу „європейськість“ у плані утилізації сміття. Заступник уповноваженого уряду Угорщини з прикордонних вод висловив офіційне застереження нашим водникам щодо маси непотребу, яке прикордонні області цієї країни отримали в „подарунок“ від Закарпаття разом із паводковими водами Тиси. Аналогічне застереження, ймовірніше за все, буде отримане й від словаків за „експорт“ сміття через Уж. Як підрахували фахівці, за хвилину по січенню Тиси ми передавали й продовжуємо передавати Угорщині до ста пластикових пляшок. Це той непотріб, який закарпатці (особливо мешканці гірських районів) викидають біля хат, у лісах, на узбережжях, а потім паводкова вода зносить усе в річку й „експортує“ в країни Євросоюзу. Зате коли ми ініціюємо будівництво сучасних сміттєпереробних заводів, які здатні переробити відходи й генерувати електроенергію чи тепло, люди провалюють ініціативу на громадських слуханнях, виходять на акції протестів і готові блокувати дороги!” — прокоментував ситуацію голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.
Нагадаємо, на піку паводка річка Уж у межах м.Ужгород під транспортним мостом пропускала за секунду 740 куб. м, або 740 тис. л, води.