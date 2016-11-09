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Венгрия выразила Закарпатской области официальное предостережение из-за прибывшего с паводком мусора

Венгрия выразила Закарпатской области официальное предостережение из-за прибывшего с паводком мусора

Киев • УНН

 • 7725 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Заместитель уполномоченного правительства Венгрии по приграничным водам выразил официальное предостережение специалистам водного хозяйства Закарпатской области из-за значительного количества мусора, который вместе с паводковыми водами р.Тиса принесло в пограничные области этой страны. Такую информацию обнародовала сегодня, 9 ноября, пресс-служба Закарпатской ОГА, передает УНН.

"Нынешний паводок снова показал зарубежным соседям нашу "европейскость" в плане утилизации мусора. Заместитель уполномоченного правительства Венгрии по приграничным водам выразил официальное предостережение нашим водникам из-за массы мусора, который пограничные области этой страны получили в "подарок" от Закарпатской области вместе с паводковыми водами Тисы. Аналогичное предостережение, вероятнее всего, будет получено и от словаков за "экспорт" мусора через Уж. Как подсчитали специалисты, в минуту по течению Тисы мы передавали и продолжаем передавать Венгрии до ста пластиковых бутылок. Это тот хлам, который закарпатцы (особенно жители горных районов) выбрасывают возле домов, в лесах, на побережье, а затем паводковая вода сносит все в реку и "экспортирует" в страны Евросоюза. Зато когда мы инициируем строительство современных мусороперерабатывающих заводов, которые способны переработать отходы и генерировать электроэнергию или тепло, люди проваливают инициативу на общественных слушаниях, выходят на акции протеста и готовы блокировать дороги!", - прокомментировал ситуацию глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Напомним, на пике паводка река Уж в пределах Ужгорода под транспортным мостом пропускала в секунду 740 куб. м, или 740 тыс. л, воды.

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