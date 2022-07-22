Угода про "зерновий коридор": делегація України прибула до Стамбула

Цитата

"Українська делегація на чолі з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим прибула в Стамбул на переговори щодо розв'язання зернового питання", - повідомили у відомстві у Telegram.

Деталі

Як повідомляється, у межах візиту українська сторона провела зустріч з Генеральним секретарем Організації Антоніу Гуттерішем. У фокусі діалогу – ініціатива ООН щодо розблокування морських портів для експорту продовольства та гарантії безпеки для суден.

"Генеральний секретар вкотре висловив підтримку деблокаді українських портів та запевнив, що безпека є беззаперечним пріоритетом ООН. Зі своєї сторони Організація зробить максимум, аби цей принцип дотримувався всіма учасниками переговорів", - вказали у Мінінфраструктури.

Додамо, ЗМІ повідомляли, що до Стамбула прибув уже міністр оборони росії сергій шойгу - на підписання угоди щодо експорту українського зерна.

Підписання документа заплановано на 16:30.

Доповнення

22 липня в Туреччині заплановані переговори щодо відновлення експорту українських зернових під егідою ООН. За підсумками може бути підписаний документ, який міститиме зобов‘язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі.