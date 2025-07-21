Удари рф удари по Україні: Румунія піднімала в небо бойову авіацію

Міністерство оборони Румунії повідомило, що у ніч на 21 липня в небо піднімалась військова авіація через авіаційні удари російських військ по Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

Деталі

За даними міноборони Румунії, приблизно о 03:00 радари зафіксували повітряні цілі, що розвивалися на різних траєкторіях польоту в повітряному просторі України, на північ від румунського кордону, в районі Марамуреш - Сучава.

Україна підтвердила, що вжила заходів для розосередження військових літаків з аеродромів на заході країни після масованих російських атак на українську аеропортову інфраструктуру. Водночас два румунські літаки F-16 піднялися в повітря для виконання завдань з захисту повітряного простору Румунії.

Крім того, було віддано наказ на зліт двом винищувачам Eurofighter Typhoon повітряних сил Італії, які дислокуються в Румунії.

Після завершення місій винищувачі F-16 румунських Повітряних сил приземлилися близько 06:00 на базі в Борча, а італійські Eurofighter Typhoon – близько 07:00 на базі Міхай Когелнічану - заявили у міноборони Румунії.

Нагадаємо

У понеділок, 21 липня, Польща піднімала в небо військову авіацію на тлі чергового масштабного обстрілу України з боку росії.