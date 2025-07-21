Удары РФ по Украине: Румыния поднимала в небо боевую авиацию

Министерство обороны Румынии сообщило, что в ночь на 21 июля в небо поднималась военная авиация из-за авиационных ударов российских войск по Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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По данным минобороны Румынии, примерно в 03:00 радары зафиксировали воздушные цели, развивавшиеся на разных траекториях полета в воздушном пространстве Украины, к северу от румынской границы, в районе Марамуреш - Сучава.

Украина подтвердила, что приняла меры для рассредоточения военных самолетов с аэродромов на западе страны после массированных российских атак на украинскую аэропортовую инфраструктуру. В то же время два румынских самолета F-16 поднялись в воздух для выполнения задач по защите воздушного пространства Румынии.

Кроме того, был отдан приказ на взлет двум истребителям Eurofighter Typhoon воздушных сил Италии, которые дислоцируются в Румынии.

После завершения миссий истребители F-16 румынских Воздушных сил приземлились около 06:00 на базе в Борче, а итальянские Eurofighter Typhoon – около 07:00 на базе Михай Когэлничану - заявили в минобороны Румынии.

Напомним

В понедельник, 21 июля, Польша поднимала в небо военную авиацию на фоне очередного масштабного обстрела Украины со стороны России.