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Ударного угруповання біля кордону з Білоруссю немає - ДПСУ

Київ • УНН

 • 128 перегляди

На білорусько-українському кордоні немає серйозного ударного угруповання. Водночас загроза участі білоруських військ у повторному російському нападі зберігається.

Ударного угруповання біля кордону з Білоруссю немає - ДПСУ

Станом на сьогодні немає серйозного ударного угрупування на білорусько-українському кордоні. Водночас офіційний мінськ хоче "відбілитися" і намагається перекинути відповідальність на Україну, говорячи, що з боку нашої держави є загроза. Про це в ефірі "Ми-Україна" заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що загроза повторного російського нападу, у якому можуть офіційно взяти участь і білоруські війська, ще залишається.

Все це буде тривати до тих пір, поки білорусь не припинить підтримувати росію. Але наскільки збільшується для нас загроза, наскільки вона може в цілому змінитися - це задача для підрозділів розвідок, і вони стежать за тим, що відбувається в території білорусі

- зазначив Демченко.

Він додав, що відповідна інформація доводиться також і до органів військового управління. Це робиться для того, щоб приймалися необхідні рішення щодо посилення в подальшому того чи іншого напрямку у випадку, якщо ситуація змінюватиметься.

Нагадаємо

білоруський диктатор олександр лукашенко доручив провести раптову перевірку боєготовності збройних сил країни.

Євген Устименко

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