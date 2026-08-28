Ударной группировки у границы с Беларусью нет - Госпогранслужба Украины
Киев • УНН
На белорусско-украинской границе нет серьёзной ударной группировки. В то же время сохраняется угроза участия белорусских войск в повторном российском нападении.
По состоянию на сегодняшний день на белорусско-украинской границе нет серьёзной ударной группировки. В то же время официальный минск хочет "отбелиться" и пытается переложить ответственность на Украину, заявляя, что со стороны нашего государства существует угроза. Об этом в эфире "Мы - Украина" заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передаёт УНН.
Детали
Он отметил, что угроза повторного российского нападения, в котором официально могут принять участие и белорусские войска, всё ещё сохраняется.
Всё это будет продолжаться до тех пор, пока беларусь не прекратит поддерживать россию. Но насколько для нас возрастает угроза, насколько она в целом может измениться - это задача для подразделений разведки, и они следят за тем, что происходит на территории беларуси
Он добавил, что соответствующая информация доводится также до органов военного управления. Это делается для принятия необходимых решений по дальнейшему усилению того или иного направления в случае, если ситуация будет меняться.
Напомним
белорусский диктатор александр лукашенко поручил провести внезапную проверку боеготовности вооружённых сил страны.