Ударні підрозділи "Армії дронів" знищили понад півтори сотні опорних пунктів росіян
Київ • УНН
За минулий тиждень ударні підрозділи "Армії безпілотників" знищили понад 100 російських окупантів та 154 опорні пункти, зокрема 40 одиниць бронетехніки, 133 вантажівки, 20 танків, 18 самохідних артилерійських установок, 51 гармату, 1 зенітну установку, 16 одиниць радіотехнічних засобів та 6 реактивних систем залпового вогню.
Ударні підрозділи, які працюють в складі "Армії дронів", за минулий тиждень ліквідували більше сотні російських окупантів та 154 опорних пунктів росіян. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
Деталі
Серед знищеної російської техніки:
- 40 броньованих машин
- 133 вантажівки
- 20 танків
- 18 САУ
- 51 гармата
- 1 ППО
- 16 одиниць радіотехнічного обладнання
- 6 РСЗВ
Сухопутні війська показали, як Сили оборони знищили 10 одиниць ворожої техніки13.05.24, 14:00 • 36419 переглядiв
Працюють ударні підрозділи БПЛА. А ми продовжуємо збирати статистику та аналізувати дані. Так бачимо, які підрозділи дійсно ефективно використовують дрони, — саме вони мають отримувати більше безпілотників
Нагадаємо
Сили спеціальних операцій за допомогою ударних безпілотників знищили на Сумському напрямку російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" з пусковою установкою з шістьма ракетами.