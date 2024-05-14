Ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили более полутора сотен опорных пунктов россиян

Ударные подразделения, которые работают в составе "Армии дронов", за прошедшую неделю ликвидировали более сотни российских оккупантов и 154 опорных пунктов россиян. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Среди уничтоженной российской техники:

40 бронированных машин

133 грузовика

20 танков

18 САУ

51 пушка

1 ППО

16 единиц радиотехнического оборудования

6 РСЗО

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Работают ударные подразделения БПЛА. А мы продолжаем собирать статистику и анализировать данные. Так видим, какие подразделения действительно эффективно используют дроны, - именно они должны получать больше беспилотников - заявил Федоров.

Напомним,

Силы специальных операций с помощью ударных беспилотников уничтожили на Сумском направлении российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" с пусковой установкой с шестью ракетами.