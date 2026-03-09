Удар рф по залізничній станції на Одещині забрав життя людини
Внаслідок атаки на Одещину 4 березня загинув 62-річний працівник залізниці. Чоловік перебував у вкрай важкому стані та помер у лікарні 6 березня.
У лікарні помер працівник із залізничної станції на Одещині, яка зазнала атаки рф 4 березня, повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
На жаль, у лікарні помер 62-річний чоловік, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Одещини 4 березня. Чоловік працював на залізничній станції. Його стан лікарі оцінювали як вкрай важкий. Медики боролися за його життя, проте, на жаль, 6 березня від отриманих травм він помер. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого
За даними прокуратури, удень 4 березня збройні сили рф атакували балістичною ракетою обʼєкт транспортної інфраструктури Одещини.
Спочатку було відомо про трьох постраждалих внаслідок ракетного удару на Одещині, а згодом кількість постраждалих зросла до чотирьох людей. Стан трьох із них, зокрема, двох дітей був середньої тяжкості. Ще один постраждалий перебував у тяжкому стані.
