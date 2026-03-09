$43.730.0850.540.36
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
Ексклюзив
11:13 • 9118 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 16680 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 37825 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 59957 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 94122 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 54346 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 46570 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 33884 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 40947 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Удар рф по залізничній станції на Одещині забрав життя людини

Київ • УНН

 • 1420 перегляди

Внаслідок атаки на Одещину 4 березня загинув 62-річний працівник залізниці. Чоловік перебував у вкрай важкому стані та помер у лікарні 6 березня.

Удар рф по залізничній станції на Одещині забрав життя людини

У лікарні помер працівник із залізничної станції на Одещині, яка зазнала атаки рф 4 березня, повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

На жаль, у лікарні помер 62-річний чоловік, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Одещини 4 березня. Чоловік працював на залізничній станції. Його стан лікарі оцінювали як вкрай важкий. Медики боролися за його життя, проте, на жаль, 6 березня від отриманих травм він помер. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого

- повідомив Кіпер.

Доповнення

За даними прокуратури, удень 4 березня збройні сили рф атакували балістичною ракетою обʼєкт транспортної інфраструктури Одещини.

рф атакувала дронами порт та залізницю на Одещині03.03.26, 08:48 • 4165 переглядiв

Спочатку було відомо про трьох постраждалих внаслідок ракетного удару на Одещині, а згодом кількість постраждалих зросла до чотирьох людей. Стан трьох із них, зокрема, двох дітей був середньої тяжкості. Ще один постраждалий перебував у тяжкому стані.

Кількість жертв удару рф по залізничній станції на Одещині зросла до чотирьох - ОВА04.03.26, 16:53 • 4537 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Воєнний стан
Війна в Україні
Одеська область