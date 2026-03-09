Удар РФ по железнодорожной станции в Одесской области унес жизнь человека

В больнице скончался работник железнодорожной станции в Одесской области, которая подверглась атаке РФ 4 марта, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

К сожалению, в больнице скончался 62-летний мужчина, пострадавший в результате вражеского обстрела Одесской области 4 марта. Мужчина работал на железнодорожной станции. Его состояние врачи оценивали как крайне тяжелое. Медики боролись за его жизнь, однако, к сожалению, 6 марта от полученных травм он скончался. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего - сообщил Кипер.

По данным прокуратуры, днем 4 марта вооруженные силы РФ атаковали баллистической ракетой объект транспортной инфраструктуры Одесской области.

рф атаковала дронами порт и железную дорогу в Одесской области

Сначала было известно о трех пострадавших в результате ракетного удара в Одесской области, а затем количество пострадавших возросло до четырех человек. Состояние троих из них, в частности, двух детей было средней тяжести. Еще один пострадавший находился в тяжелом состоянии.

Число жертв удара рф по железнодорожной станции в Одесской области возросло до четырех - ОВА