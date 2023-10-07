Удар рф по селу Гроза: поліція ідентифікувала 48 тіл, сім осіб - вважаються зниклими без вісти

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За даними правоохоронців, тривають судово-медичні, ДНК-експертизи з метою ідентифікації загиблих.

Слідчі відібрали та опрацювали зразки ДНК 16 родичів. Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків опрацьовують в ДНК-лабораторії «АNDE».

Нагадаємо

5 жовтня вдень росіяни вдарили Іскандером по магазину-кафе в селі Гроза Куп’янського району, в якому відбувалися поминки по загиблому односельцю. У закладі зібралися до 60 місцевих мешканців. Загинула 51 людина.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років або довічне позбавлення волі.