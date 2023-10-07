Удар рф по селу Гроза: полиция идентифицировала 48 тел, семь человек - считаются пропавшими без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Полиция идентифицировала 48 тел погибших в селе Гроза Харьковской области. Семь человек считаются пропавшими без вести, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
По данным правоохранителей, продолжаются судебно-медицинские, ДНК-экспертизы с целью идентификации погибших.
Следователи отобрали и обработали образцы ДНК 16 родственников. Еще 79 образцов из неопознанных тел и фрагментов останков прорабатывают в ДНК-лаборатории «АNDE».
Напомним
5 октября днем россияне ударили Искандером по магазину-кафе в селе Гроза Купянского района, в котором происходили поминки по погибшему односельчанину. В заведении собрались до 60 местных жителей. Погиб 51 человек.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.