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Удар рф по Дніпропетровщині: поранення отримала 4-місячна дівчинка, є руйнування

Київ • УНН

 • 1742 перегляди

російські війська атакували Нікопольський район 3 та 4 серпня, використовуючи дрони та артилерію. Троє людей отримали поранення, пошкоджено транспортне підприємство.

Удар рф по Дніпропетровщині: поранення отримала 4-місячна дівчинка, є руйнування

У неділю, 3 серпня і в понеділок, 4 серпня росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Вони використовували FPV-дрони, скидали боєприпаси з БПЛА та обстрілювали з артилерії. Про це повідомив у Telegram начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Під ворожими ударами опинились Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. Поранення отримали троє людей, всіх доправили до лікарні.

Жінки 40 та 46 років – у стані середньої тяжкості

- написав Лисак.

Він уточнив, що через артилерійський обстріл Марганця, який стався вчора надвечір, пошкоджене транспортне підприємство. Водночас Сили оборони знищили в небі над областю 2 безпілотники.

Нагадаємо

У ніч на 4 серпня російські окупанти атакували Одеську область ударними дронами, пошкоджено радіоринок та недіючий гуртожиток

Євген Устименко

Війна
Одеська область
Дніпропетровська область
Україна
Безпілотний літальний апарат