Удар рф по Дніпропетровщині: поранення отримала 4-місячна дівчинка, є руйнування

У неділю, 3 серпня і в понеділок, 4 серпня росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Вони використовували FPV-дрони, скидали боєприпаси з БПЛА та обстрілювали з артилерії. Про це повідомив у Telegram начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Під ворожими ударами опинились Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. Поранення отримали троє людей, всіх доправили до лікарні.

Жінки 40 та 46 років – у стані середньої тяжкості