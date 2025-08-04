Удар рф по Дніпропетровщині: поранення отримала 4-місячна дівчинка, є руйнування
Київ • УНН
російські війська атакували Нікопольський район 3 та 4 серпня, використовуючи дрони та артилерію. Троє людей отримали поранення, пошкоджено транспортне підприємство.
У неділю, 3 серпня і в понеділок, 4 серпня росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Вони використовували FPV-дрони, скидали боєприпаси з БПЛА та обстрілювали з артилерії. Про це повідомив у Telegram начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Під ворожими ударами опинились Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. Поранення отримали троє людей, всіх доправили до лікарні.
Жінки 40 та 46 років – у стані середньої тяжкості
Він уточнив, що через артилерійський обстріл Марганця, який стався вчора надвечір, пошкоджене транспортне підприємство. Водночас Сили оборони знищили в небі над областю 2 безпілотники.
Нагадаємо
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